Jean-Laurent Félizia, tête de liste d’Europe écologie les verts (EELV), même s’il préfère le terme de « médiateur », a réuni la presse ce mardi 30 mars. Comme attendu, il a annoncé en visioconférence sa candidature officielle pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. « L’écologie politique, va plus loin que la cause environnementale […] elle représente la nouvelle force progressiste », a-t-il déclaré en préambule du point presse.

Sauf report lié à la pandémie, les régionales se tiendront les 13 et 20 juin prochains. Jean-Laurent Félizia s’est déclaré « favorable à la tenue des élections si les dispositifs sanitaires permettent qu’elles se déroulent dans de bonnes conditions ». Le gouvernement doit prendre une décision rapidement. Le conseil scientifique dont l’avis était attendu avant le 1er avril ne s’est finalement pas prononcé laissant à l’autorité politique le soin de choisir.

Rassembler la gauche…

L’architecte paysagiste de 52 ans, originaire du Lavandou dans le Var, représentera le quatuor du « pôle écologie » pour les échéances estivales. En effet, le Mouvement des progressistes, Cap écologie et Génération écologie se sont d’ores et déjà associés à EELV. « On est là pour être dans les deux premiers le soir du premier tour », a lancé au cours de la visioconférence Jean-Marc Governatori, porte-parole de la campagne et président de Cap écologie.

Jean-Laurent Félizia, qui espère rassembler le plus de forces progressistes possible avant les élections, compte également sur le soutien d’autres formations. « Même si nous voulons rassembler la gauche, il a été décidé dès le départ que la tête de liste serait écologiste, indique-t-il avant de rappeler que sa candidature est avant tout celle d’un collectif ». Mais sans l’appui officiel du Parti socialiste, du Parti communiste ou encore de la France insoumise, l’objectif du Varois de se qualifier au second tour semble plus que compromis.

De plus, la présence de Jean-Marc Governatori dans L’écologie qui nous ressemble – le nom de campagne de l’équipe révélé mardi par Jean-Laurent Félizia – dérangerait certains militants de la France insoumise. Le désamour semble réciproque puisque le porte-parole de la campagne à bien signifié qu’il avait des réticences à accueillir des adhérents LFI au sein du pôle écolo. Le président de Cap écologie assure cependant avoir récemment changer avec Luc Léandri, co-chef de file du parti d’extrême gauche. Un entretien téléphonique qui, selon Jean-Marc Governatori, se serait « bien passé ».

… pour bousculer la droite aux régionales

Si Jean-Laurent Félizia appelle à l’union, c’est d’abord pour répondre au plus vite à l’urgence climatique : « nous voulons aider tous les maires de la région à relever ce défi, pas seulement ceux qui ont une fibre écolo ». Mais c’est également un moyen de faire barrage à la droite, et surtout à l’extrême droite. Un combat qu’il partage avec Nathalie Morand, l’autre porte parole et la voix féminine de la campagne. L’enseignante marseillaise dénonce « une politique d’immobilisme de la droite sur les sujets environnementaux ».

« La présidence de Renaud Muselier est un accident dans l’histoire politique de la Région Sud » Jean-Marc Governatori

Nathalie Morand révèle d’ailleurs que Renaud Muselier, actuel président de la Région Sud, a tenté de « verdir sa liste en invitant des militants d’EELV Paca à le rejoindre, mais son offre a été déclinée par toutes les personnes contactées ». Une manœuvre que Jean-Laurent Félizia n’a pas du tout apprécié et qui conforte le Lavandourain à se dresser face à la droite pour les prochaines élections régionales.

Il s’agit de la deuxième candidature déclarée pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur après celle de Sylvie Cluzel, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Liens utiles :



> Régionales : Jean-Laurent Félizia (EELV) vise le second tour

> Jean-Laurent Félizia : nouveau chef de file EELV pour les régionales