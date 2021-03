Contacté par Gomet’, Jean-Laurent Félizia, tête de liste d’Europe écologie les verts (EELV) en Région Sud, pourrait bien déposer sa candidature officielle pour les élections régionales avant le mois d’avril. À 52 ans, cet architecte paysagiste du Lavandou (83) espère bien créer la surprise en qualifiant pour le second tour le parti qu’il a rejoint en 2009. Les Régionales doivent, sauf report lié au contexte sanitaire, se tenir les 13 et 20 juin prochains.

Quand allez-vous officiellement déposer votre candidature pour les élections régionales ?

Jean-Laurent Félizia : Je vais le faire dans les jours qui viennent. Avant cela, je prends soin de contacter tous les partenaires politiques potentielles qui pourraient nous rejoindre, en particulier le Parti Socialiste.

Quel bilan dressez-vous du dernier mandat de Renaud Muselier ?

J-L F : Comme toutes les personnalités de la droite conservatrice, Renaud Muselier s’est aperçu que l’écologie devenait le chapitre essentiel du discours politique à conduire. Aujourd’hui, il nous parle d’une « Cop d’avance ». Mais au regard des budgets qui ont été dégagés durant ce mandat, on remarque que la Région a donné beaucoup d’argent aux stations de ski, qu’elle a construit des routes au lieu de développer les mobilités douces, qu’elle a effectué des coupes franches sur la reconversion des agriculteurs qui souhaitent s’inscrire dans une agriculture biologique, et qu’elle a sevré les associations d’éducation à l’environnement. Finalement, cette avance ressemble plutôt à une écologie travestie.

Le développement des mobilités douces dans la Région Sud est-il un des piliers de votre programme ?

J-L F : Pas tout à fait. Nous portons surtout notre attention sur l’égalité des territoires. La mobilité fait partie des thématiques que la Région doit creuser pour résoudre les inégalités entre les territoires. Aller travailler, aller étudier, se déplacer d’un bout à l’autre de la région, c’est compliqué. Il faut absolument que toutes les mobilités, sauf la voiture, soient renforcées et soutenues par la Région Paca.

Cette fois-ci, les écolos ne vont plus apparaître comme de doux rêveurs qui défendent uniquement les libellules, les papillons et les chauves-souris. Jean-Laurent Félizia

Sauf report, nous sommes à moins de trois mois des élections régionales. Quel est l’objectif qu’EELV s’est fixé pour cette échéance ?

J-L F : On ne fera pas une campagne de témoignage, mais une campagne d’action. En pleine crise sanitaire, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Comment relocaliser l’économie ? Comment relancer un tissu industriel qui soit vertueux ? Comment utiliser le site Altéo ? Comment travailler avec les ressources naturelles sans les piller ? Nous souhaitons une région qui s’adapte et qui protège. Cette fois-ci, les écolos ne vont plus apparaître comme de doux rêveurs qui défendent uniquement les libellules, les papillons et les chauves-souris, mais bel et bien comme étant celles et ceux qui protègent la biodiversité tout en activant les bons leviers d’une économie à réinventer.

Olivier Dubuquoy, ancienne tête de liste EELV, souhaite rassembler les membres de plusieurs collectifs et partis de gauche, écologistes et citoyens en vue des Régionales. Son appel « il est temps ! » est-il une menace pour EELV ?

J-L F : Olivier Dubuquoy est un écologiste qui a fait ses preuves. Je ne me permettrais pas de le critiquer ou de le considérer à tort comme quelqu’un qui va nuire à l’écologie politique ou à la résonance de notre projet. Il a sans doute mis la charrue avant les bœufs quand la stratégie d’EELV a été votée en interne. Il était bien clair que nous allions d’abord réunir la famille écologiste, et qu’ensuite, nous appellerions les partenaires habituels à se rassembler autour de nous pour constituer une liste plus large. Nous voulions conserver l’écologie politique comme axe de campagne majeur. Cette stratégie avait également pour objectif d’aborder l’injustice sociale, l’injustice fiscale et le rebond économique.

Olivier Dubuquoy a pourtant affirmé à Gomet’ que la moitié des membres d’EELV Paca se sont ralliés à sa cause, et qu’il attend que le reste des adhérents fasse de même.

J-L F : Quand Olivier Dubuquoy évoque la moitié de nos adhérents, il grossit un peu le trait. Moins de 100 militants d’EELV Paca ont signé son appel alors que nous sommes plus de 800 adhérents dans la région. C’est un écologiste qui ne porte pas la marque EELV. Si aujourd’hui énormément de partenaires souhaitent nous rejoindre, c’est bien qu’EELV a fait ses preuves. Nous ne rejoindrons pas cet appel « il est temps ! ». Nous appelons d’ailleurs celles et ceux qui forment les composantes dissidentes de « il est temps ! », venant de Génération.s, du PS ou d’ailleurs, de s’affranchir de ce rassemblement de la gauche unitaire qui a tronqué le message. Je préfère qu’ils reviennent en tant que parti politique pour se rassembler autour du pôle écolo. C’est ça la stratégie, pas l’inverse.

Est-ce que l’écologie pourra sortir la Région Sud de cette domination de la droite ?

L’écologie doit apporter des solutions sur un socle de fondamentaux qui résout le problème de l’inégalité, apporte la solidarité et s’adresse à toutes les générations. EELV ne représente pas la figure de proue qui va reconstruire une gauche un peu romantique. On est là pour porter de nouvelles valeurs progressistes.

Si on assiste au second tour des élections régionales à un duel entre Les Républicains et le Rassemblement National, seriez-vous prêt à soutenir la droite pour faire barrage à l’extrême-droite ?

J-L F : Il ne m’appartient pas de le dire aujourd’hui. Je veux engager une dynamique qui nous place dans une meilleure posture que celle de ce duel entre deux partis de droite. Peut-être que les sondages (ndlr : qui annoncent EELV entre 10 et 15 %) minimisent notre impact sur l’électorat en région Paca. Je pense qu’on peut même créer la surprise et passer au second tour. Nous espérons pouvoir peser assez au premier tour pour ne pas avoir à jouer la carte de la consigne de vote « contre », ou de celle d’un désistement pour éviter le pire. Notre priorité, c’est d’exister au sein de l’hémicycle régional.

