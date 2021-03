Sophie Cluzel se porte candidate pour défendre les couleurs de LREM aux Régionales

Elle s’était déclarée chef de file fin février, mais ce jeudi 11 mars, Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, a finalement annoncé qu’elle serait la candidate de la majorité présidentielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les élections régionales de juin. Sophie Cluzel ne fera donc pas d’alliance au premier tour avec Renaud Muselier, l’actuel président de région. « Je m’engage à construire un projet audacieux collectif et fédérateur porteur de progrès pour les habitants de la Région Sud », a-t-elle indiqué sur Twitter. Sophie Cluzel est la première candidate officiellement déclarée pour les Régionales. elle est née à Marseille en 1961.

Renaud Muselier candidat à la présidence du groupe Les Républicains des Bouches-du-Rhône

Renaud Muselier se porte candidat pour les élections de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône, sans président depuis la démission de l’ex-sénateur Bruno Gilles, candidat dissident du parti lors des dernières élections municipales à Marseille. Les 12 et 14 avril 2021 (en cas de second tour), les adhérents des Républicains seront appelés aux urnes pour un renouvellement de leurs instances locales. Il s’agit d’un scrutin électronique. Sur Twitter, Martine Vassal, secrétaire départementale du parti, a réagi à la candidature du président de la Région Sud. « J’apporte tout mon soutien à Renaud Muselier pour son élection à la présidence de la fédération, a déclaré la présidente du Département avant d’ajouter : nous reconstruisons ensemble une droite locale unie et moderne pour l’avenir de ce territoire ».

Le Printemps Marseillais souhaite une alliance des forces progressistes pour les régionales et les départementales

Le Printemps Marseillais, qui n’a toujours pas de chef de file pour Régionales et les Départementales, appelle dans un communiqué du vendredi 5 mars à « l’union la plus large de toutes les forces progressistes » à l’occasion des prochaines élections. Le collectif de partis de gauche et de citoyens ne manque pas de rappeler son coup d’éclat de l’été dernier aux municipales. « Notre large regroupement a déjoué tous les pronostics et étonné la France, se félicite le Printemps Marseillais avant d’ajouter que la même méthode d’association de partis sera de nature à créer une formidable dynamique et une transition sociale et écologique » pour les échéances du mois de juin prochain. Michèle Rubirola, l’ex-maire de Marseille et figure emblématique du Printemps Marseillais, avait signé à la mi-février une tribune dans Libération pour soutenir une démarche d’unité à gauche dès le premier tour.

13e-14e : L’ex-général David Galtier l’emporte sur le fil

Le tribunal administratif de Marseille a confirmé lundi 8 mars les résultats des élections municipales dans le 7e secteur de Marseille, validant l’élection de David Galtier (LR) qui, après le scrutin, a cédé le fauteuil de maire à Marion Bareille. Battu de 387 voix au second tour du scrutin dans les 13e-14e arrondissements, Stéphane Ravier avait notamment pointé du doigt dans son recours des signatures différentes, sur les cahiers d’émargement, pour 443 électeurs entre le premier et le second tour. Marie-Florence Bulteau (Modem) avait également contesté la validité des résultats du premier tour pour lequel elle était arrivée en septième position avec 4,9% des suffrages.

En ce qui concerne le recours du sénateur RN, le tribunal administratif a jugé que 204 suffrages devaient être retirés du nombre total de voix recueillies par David Galtier. Cependant, il a estimé que ces irrégularités n’avaient aucune incidence sur l’issue du scrutin, un écart de 182 voix persistant à l’issue du second tour.

Les recours déposés par Marie-Florence Bulteau et Stéphane Ravier (RN) ont donc été rejetés par le tribunal administratif. « Une décision attendue », commente l’ex-général David Galtier dans un communiqué du 8 mars. « Le RN a la fâcheuse manie de déposer des recours à tout-va, et ce partout en France », a déclaré le candidat de Martine Vassal dans les 13e-14e arrondissements. « Je suggère à présent à Stéphane Ravier de reconnaître qu’il a perdu cette élection », a-t-il conclu.