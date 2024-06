Share on Facebook

Share on Twitter

Lors de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles, l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) d’Arles et le laboratoire Dupon proposent aux photographes un tutorat technique, le 4 juillet 2024. Le but est de se focaliser sur la forme des portfolios plutôt qu’au fond. Le tutorat se fait à partir d’un projet photographique déjà existant pour un entretien de 30 à 45 minutes avec un duo d’experts des deux maisons. L’accompagnement portera sur les intentions du projet, les difficultés à restituer les idées créatives et l’exploration des possibilités techniques.

Informations pratiques :

Pour participer, il suffit d’envoyer une candidature en précisant la note d’intention présentant les recherches, cinq images pour un poids du dossier de 15 Mo maximum. Le document doit être envoyé avant minuit le 9 juin 2024 à l’adresse électronique : contacttutorat@ensp-arles.fr

Le planning :

9 juin 2024 : date limite de candidature

21 juin 2024 : annonce des candidats sélectionnés par email

4 juillet 2024 : 9h30 à 18h, tutorat technique à l’ENSP