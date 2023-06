Selon un sondage Ifop pour la Tribune et Public Sénat, paru ce mardi 6 juin, trois ans après les élections municipales, 53% des Marseillais ayant pris part au sondage sont satisfaits de leur maire Benoît Payan (DVG) – et 10% sont même “très satisfaits”. L’édile marseillais serait plus populaire que son homologue de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet (48%), et bien plus que la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo (32%). À mi-mandat, près de 60% des habitants de la cité phocéenne interrogés jugent le premier magistrat de la ville « compétent », « honnête », et à même de « défendre les intérêts » de Marseille. De manière générale, à trois ans du prochain scrutin, l’action municipale est considérée comme « satisfaisante » par 59% des sondés, et 78% d’entre eux sont « satisfaits » de vivre à Marseille.

Qui pour concurrencer Payan en 2026 ?

Si Benoît Payan semble bien installé dans son fauteuil de maire, certaines personnalités politiques locales, en embuscade dans les sondages, font tout de même office de “challengers” pour les élections de 2026. Ainsi, 39% des personnes interrogées estiment que l’ex-candidate à la mairie de Marseille, Martine Vassal (LR), ferait un bon édile. La double présidente de la Métropole et du Département est talonnée, selon les estimations de l’Ifop, par l’actuelle maire adjointe DVG, Samia Ghali (36%), et par le président Renaissance de la Région, Renaud Muselier (35%). Dans le peloton, mais loin des premières places : Lionel Royer-Perreaut (21%), Manuel Bompard (20%), Sabrina Agresti-Roubache (19%), Franck Allisio (18%), Frédéric Collart (16%) et Sébastien Barles (16%).

Crédit : Ifop pour La Tribune et Public Sénat

L’enquête a été menée par l’Ifop auprès d’un échantillon de 805 personnes, « représentatif de la population de la commune de Marseille âgée de 18 ans et plus ». La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par secteur. Un paramètre nous incite toutefois à nuancer les résultats obtenus : le contexte local. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 26 mai au 3 juin 2023. Une période que l’on pourrait qualifier de « festive » à Marseille, trente ans après le sacre de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, et plutôt favorable au maire de Marseille. D’autant que Benoît Payan a contribué et participé aux différentes célébrations de cet anniversaire historique.

⭐️🏆 TIFO historique sur l’Hôtel de Ville pour célébrer Marseille, tous les supporters et une équipe entrée dans la légende !#AJamaisLesPremiers #TeamOM pic.twitter.com/yxV3ZR6EIq — Benoît Payan (@BenoitPayan) May 26, 2023

