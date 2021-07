Le Riality Lab devient une réalité. Annoncé au printemps 2020, le laboratoire d’intelligence artificielle de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI AMP) vient d’être inauguré. Le Riality Lab a ouvert ses portes le 8 juillet avec ses partenaires Microsoft, Aix-Marseille Université et Sopra Steria notamment qui feront vivre l’espace de 250 m2 au Palais de la Bourse. Accessible sur rendez-vous, ce nouveau lieu veut doter le territoire d’un avantage concurrentiel avec une démarche pédagogique et inclusive.

Démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle

Rappelons que l’IA (intelligence artificielle) est une jeune discipline qui réunit des sciences, des théories et des techniques dans le but de faire imiter à une machine les capacités cognitives d’un être humain (l’apprentissage par l’expérience notamment). L’utilisation de ce mot, autant galvaudé qu’incompris, nécessite d’abord de la pédagogie auprès des citoyens et des entreprises avant d’être intégré aux modèles économiques.



Dans cette idée, Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine, souhaite « permettre à toutes les entreprises de bénéficier du Lab » afin de démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle. De la start-up à la multinationale, « toutes les entreprises du territoire doivent prendre part à cette technologie pour accélérer leur business » ajoute-t-il. De son côté, le vice-président de la CCI AMP Jean-Daniel Beurnier, étaye les défis à relever pour ce lieu d’innovation qui doit « aider les entreprises à comprendre l’IA, les accompagner afin qu’elles s’emparent de solutions nouvelles et créer des prototypes industriels ».

Pour étendre l’accès au riality Lab, les prix sont adaptés en fonction de la taille des entreprises. Le premier rendez-vous d’une heure « Expert #1 » est offert pour découvrir le lieu, puis plusieurs offres sont proposées à différents tarifs :