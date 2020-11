La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône ont mis en place depuis le 23 novembre dernier le service « Allo Rénov’énergie ». Il s’agit d’un numéro unique (voir le détail en fin d’article) dédié aux questions relatives aux travaux de rénovation énergétique que les habitants souhaitent menés dans leur logement. Ils pourront ainsi être accompagnés dans cette démarche afin de la rendre plus facile à mettre en œuvre.

Allo Rénov’énergie : cccompagnement gratuit et long terme

Concrètement, n’importe quel particulier résidant dans les Bouches-du-Rhône peut contacter le numéro Allo Rénov’énergie afin de poser ses questions. « Un conseiller du service public de la performance énergétique de l’habitat l’aidera à définir et à qualifier sa demande et l’orientera vers les opérateurs locaux afin de bénéficier d’un accompagnement complet, neutre et gratuit – tant sur le plan technique, financier que juridique – et ce, pour toute la durée des travaux », précise l’Adil 13 (Agence départementale d’information sur le logement) impliquée dans le dispositif. Les recommandations peuvent aussi bien porter sur les travaux à effectuer et les démarches préalables que sur les financements et aides existants, le choix de l’entreprise de travaux ou encore une aide à la lecture des devis.

L’objectif d’Allo Rénov’énergie est de baisser de 30% les consommations d’énergie des logements d’ici 2030 et ainsi les émissions de gaz à effet de serre de 20%. D’après la métropole et le département, les dépenses énergétiques des habitants du territoire représentent 1 230€ par an. L’Ademe (agence de la transition écologique) estime de son côté, dans une étude publiée en janvier 2019, que les factures d’énergie des ménages français représentent 2 900€ par an. Selon elle, le logement est le premier poste de consommation d’énergie des ménages en France (52% du budget énergie).

© Ademe

Allo Rénov’énergie regroupe en un même service les quatre opérateurs en charge du service public de la performance énergétique sur le territoire des Bouches-du-Rhône, à savoir l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec), le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE), l’Agence départementale pour l’information sur le logement (Adil), l’Espace Infos Energie (EIE) du Pays d’Arles et un service du Territoire Istres-Ouest Provence.

> Le numéro Allo Rénov’énergie : 04 88 60 21 06

> Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

