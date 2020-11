Renaud Muselier, le président de la Région Sud, l’avait annoncé en avant-première : « Je vous invite à être parfaitement connectés. Ça va être croustillant. » Le 4e acte de Méditerranée du futur allait donc décoiffer… Le thème choisi cette année ne laissera en effet personne indifférent puisqu’il s’agit de s’intéresser aux pandémies dans l’histoire méditerranéenne. La dernière vague de la Covid-19 n’est pas terminée et de nombreux spécialistes viendront apporter leur témoignage. Parmi eux, deux personnalités marseillaises, devenues des stars mondiales seront particulièrement écoutées. D’une part le professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo universitaire (IHU) Méditerranée Infection, d’autre part, le patron de la biotech américaine Moderna, Stéphane Bancel, né à Marseille, formé au collège privé de Provence dans le 8e arrondissement, avant de partir conquérir le monde.

Stéphane Bancel : « l’enjeu de la vaccination face au Covid-19«

Didier Raoult, qui a bénéficié, malgré les critiques d’une partie de la communauté médicale, du soutien sans faille de Renaud Muselier et de la plupart des élus locaux, interviendra lors de la séance inaugurale. Puis il sera présent lors du colloque de l’IHU organisé dans Méditerranée du Futur, et consacré aux « 300 ans de la Grande Peste à Marseille » (de 14h15 à 17h). Stéphane Bancel, le PDG de Mderna, qui a annoncé la semaine dernière la sortie d’ici la fin de l’année par son laboratoire pharmaceutique américain d’un vaccin contre le Covid-19 d’ici à la fin de l’année prendra lui la parole de 11h00 à 11h15 pour expliquer « « l’enjeu de la vaccination face au Covid-19. »»

De nombreuses personnalités politiques seront aussi au rendez-vous d’une manifestation qui veut rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, David Sassoli, président du parlement européen, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé sont annoncées tout comme le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, fidèle au rendez-vous depuis sa création en 2017. Le prince Albert de Monaco, autre habitué, se joindra également à l’événement qui est organisé en version dématérialisée de bout en bout.

Atelier sur les systèmes urbains : vers plus de résilience ?

Après la séance d’ouverture, deux tables-rondes se dérouleront dans la matinée. La première (10h à 11h) va explorer les enseignements à tirer des grandes pandémies du passé, la seconde (11h15 à 12h) s’intéressera aux façons de résister et de mieux coopérer face à la crise sanitaire. L’après-midi, outre le colloque de l’IHU, deux ateliers sont au programme. L’un (16h-17h) intitulé, « Forces et fragilités des systèmes urbains pendant la crise sanitaire : vers plus de résilience« , sera consacré aux enjeux d’urbanisme face aux épidémies. A noter la présence pour cette occasion de la maire de Tunis Souad Ben Abderrahim. L’autre atelier de 14h30 à 16h, intitulé « Le Sommet des deux Rives : du dialogue à l’action » va tenter, en présence de Renaud Muselier, le président de la Région Sud et organisateur de Méditerranée du Futur, de faire un point sur l’état d’avancement des projets de coopération lancés lors du sommet qui s’était déroulé à Marseille en juillet 2019 en présence d’Emmanuel Macron. La journée, retransmise en ligne, s’annonce passionnante.

