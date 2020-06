Les petites et toutes petites sections de maternelle reprendront finalement le chemin de l’école ce jeudi 11 juin, contrairement au souhait initial de la Ville de Marseille. Ceci est la conséquence d’une ordonnance du tribunal administratif de Marseille, en date du vendredi 5 juin, qui ordonne à la municipalité de rouvrir ces classes « dans un délai de trois jours et pour les élèves de trois ans et plus».

Dans un communiqué du mardi 9 juin, la mairie confirme ainsi « mettre tout en œuvre pour accueillir à partir de jeudi 11 juin les enfants dont les parents le souhaitent». Le retour à l’école se fait cependant toujours sur la base du volontariat, comme le rappelle le site de la Ville. Pour l’heure, selon les derniers chiffres transmis par les services de la mairie à Gomet’, cette rentrée ne concernerait que 148 élèves de petites sections et 23 de toutes petites sections de maternelle volontaires sur un total de 11 000 élèves à Marseille dans ces deux niveaux.

A l’origine, la mairie justifiait son refus d’ouvrir les toutes petites classes de maternelles avant septembre en raison de « la difficulté à respecter les recommandations sanitaires pour les tout jeunes enfants ». Il incombe désormais aux écoles de s’organiser pour garantir malgré tout le respect des règles sanitaires. Par ailleurs, des regroupements de différents établissements scolaires ont pu être opérés pour répartir les élèves en fonction des capacités d’accueil variables de certaines écoles.

Une demande insistante des parents d’élèves

Par sa décision, le tribunal administratif a ainsi accédé à la requête de nombreux parents d’élèves de classes de maternelle. Ces derniers avançaient en effet plusieurs arguments notamment «une atteinte grave et manifeste au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction» et « à la liberté d’entreprendre des parents contraints d’adapter, de suspendre, voir d’abandonner leur activité professionnelle, ce qui induit un préjudice financier et économique indéniable ».

L’instance judiciaire aura finalement retenu pour appuyer sa décision le fait que Marseille est située en zone verte concernant l’épidémie de covid-19, ce qui « ne révèle pas l’existence de raisons impérieuses propres à ce territoire rendant nécessaire la fermeture généralisée de certains niveaux de classes des écoles maternelles ». Elle juge aussi insuffisants les arguments avancés par la ville concernant la configuration des salles de repos qui ne permettrait pas d’accueillir tous les élèves.

