Sous les feux de la rampe pendant la crise du coronavirus avec son célèbre directeur Didier Raoult, l’IHU Méditerranée Infection de Marseille veut poursuivre le suivi de ses patients malgré le ralentissement de l’épidémie. Dans un communiqué, l’établissement annonce le 10 juin la création d’une cellule dédiée au suivi des personnes testées positivement au Covid-19, « un enjeu majeur, alors que les inconnues restent nombreuses quant aux séquelles de l’infection. » explique l’IHU.

La Région Sud premier soutien de l’IHU

Cette cellule est créée en partenariat avec l’Observatoire régional de la santé et la Région Sud qui la finance à hauteur de 189 000 euros. « Depuis le début de la crise, l’IHU du Professeur Raoult a montré sa capacité à tester, isoler et soigner les malades de la région ! Il était essentiel que la Région, partenaire institutionnel depuis sa création en 2011, soit aux côtés de l’IHU pour le suivi de ces patients », justifie le président de la Région, Renaud Muselier.



La cellule sera dirigée par Philippe Parola, chef de service et directeur de l’unité de recherche en maladies infectieuses Vitrome. Elle sera chargée de suivre toutes les personnes positives détectées par l’IHU pour « décrire leur évolution clinique », « identifier les facteurs prédictifs de la survenue de séquelles post-infection » et « analyser les données cliniques et biologiques des patients traités à l’IHU ».

« Nous voulons assurer une prise en charge complète de tous les patients » Didier Raoult

Dans le communiqué, le professeur Raoult ajoute : « Nous voulons assurer une prise en charge complète de tous les patients que nous avons diagnostiqués et traités lors de la crise épidémique ». Pour rappel, l’IHU a dépisté plus de 50 000 patients pendant l’épidémie et soignés environ 4 000 personnes.

