« La rentrée scolaire constitue une étape majeure » : ce sont les mots employés par Jean-Claude Gaudin dans une lettre du 5 mai adressée aux Marseillais, lui qui avait annoncé la veille dans une vidéo la réouverture des 470 écoles et des 95 crèches que compte la ville, malgré des appels à différer cette rentrée des classes issus des rangs de l’opposition. Zoom sur tous les détails pratiques à savoir concernant cette réouverture des écoles et des crèches qui fait débat.

1. Ecoles : pré-rentrée lundi pour les enseignants

Si le lundi 11 mai sera une journée de pré-rentrée pour les enseignants et autres personnels scolaires, la rentrée en classe des élèves marseillais devrait être effective le mardi 12 mai. En préalable à cette rentrée, la Mairie annonce la mise en place d’un « marquage au sol pour permettre aux parents de respecter les mesures de distanciation physique », de même que la « désinfection de tous les locaux des 470 écoles », ainsi que des cours de récréation. Si les enfants ne seront pas soumis au port du masque, les personnels se verront remettre un ensemble d’équipements de protection : gants, masques, blouses et charlottes.

2. Mardi : rentrée par groupe de 15, des rotations de deux jours dans la semaine

L’ensemble du temps scolaire fait l’objet de règles bien précises, selon les principes suivants :



> La scolarité s’organisera par groupes de 15 élèves au maximum – déterminés par le directeur de l’établissement

> L’accueil de ces groupes se fera de manière rotative, 2 jours sur 4 dans la semaine, avec un groupe présent les lundis et mardis, et l’autre groupe les jeudis et vendredis.

> Néanmoins, ce planning des jours de classe pourra être adapté selon le nombre d’enfants présents et les effectifs mobilisables par l’Éducation nationale et la Ville de Marseille.

3. Un temps de restauration strictement encadré

Quant à la question de la restauration, un point qui inquiète les parents, elle sera strictement encadrée, avec un lavage des mains avant et après le repas, un service des élèves à table et la mise en place d’une distanciation physique à raison de quatre enfants maximum par table.

4. Des horaires aménagés



> Un temps périscolaire de 7h30 à 8h20 le matin, de 16h30 à 17h30 pour les études surveillées, et jusqu’à 18h pour les animations du soir

> Un accueil échelonné le matin de 8h20 à 9h

> Une pause méridienne étendue de 11h à 14h

> Des temps de récréation aménagés en fonction du nombre d’enfants

5. Crèches : un maximum de 10 enfants par groupe

En ce qui concerne les crèches, les services municipaux pourront compter sur une organisation déjà rodée pendant le confinement. « Forte de l’expérience acquise au cours des huit dernières semaines, où l’accueil des enfants des personnels mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 a été maintenu au sein des sept crèches de regroupement, la Ville de Marseille met en œuvre des moyens très importants afin d’offrir des garanties sanitaires maximales aux enfants, à leurs parents et à l’ensemble du personnel » dit ainsi la Mairie, en préambule de la réouverture de toutes les crèches municipales de la ville.

6. Crèches : un seul parent doté d’un masque pourra accompagner et venir chercher son enfant

Les crèches rouvriront dès le mardi 12 mai, et fonctionneront de 7h30 à 18h30. 950 enfants pourront être accueillis, par groupes de 10, soit seulement un tiers des enfants inscrits dans l’ensemble des crèches municipales. Celles-ci fonctionneront selon un aménagement des espaces propre à permettre le respect des gestes barrières. Les mesures suivantes sont ainsi prévues, conformément aux protocoles sanitaires et traçabilité certifiés par l’Afnor (Association française de normalisation) :



> La réorganisation des espaces après nettoyage et désinfection

> La mise en place d’un sas d’accueil pour les familles avec rappel des consignes affiché à l’entrée

> Un seul parent doté d’un masque pourra accompagner et venir chercher son enfant

> La désinfection des gaines et changement des filtres pour les centrales de traitement de l’air et climatisations

7. Crèches : Quelles règles s’appliquent pour la sélection des enfants ?



Un recueil des intentions des familles sera organisé par les directeurs des établissements, et les demandes étudiées. La priorité sera donnée aux enfants des personnels soignants, des enseignants, des familles monoparentales en difficulté, des parents pour lesquels le télétravail est impossible, des personnels des crèches ou encore celui des écoles. Pour les parents dont la demande n’aura pu être satisfaite faute de place dans leur crèche habituelle, il pourra leur être proposée une autre crèche où une place serait disponible.

