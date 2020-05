Vendredi dernier, nous recevions Macha Makeïeff pour débattre de la culture en confinement. A l’occasion de ce débat, la directrice du théâtre la Criée à Marseille a ainsi annoncé que ce dernier allait pouvoir rouvrir ses portes début juin et pour toute la période estivale. « Il ne faut jamais perdre de vue la présence du théâtre dans la cité comme lieu ouvert et gratuit », a-t-elle insisté. C’est pourquoi Macha Makeïeff souhaite une reprise de l’activité théâtrale in situ et planche d’ores et déjà aux mois à venir et à la saison 2021/2022.

Des ateliers proposés aux enfants défavorisés cet été

Dès la réouverture, l’opération « Réponse au théâtre » sera proposée pour les enfants défavorisés « pour lesquels le confinement n’a pas forcément été un moment de retrouvailles familiales» autour d’activités culturelles, explique Macha Makeïeff. L’organisation logistique est en cours d’élaboration pour accueillir de petits groupes d’enfants. Le théâtre travaille pour cela main dans la main avec des associations et différentes structures comme l’Ecole de la deuxième chance. Expositions, spectacles, et discussion autour des métiers du théâtre devraient être au programme. Ces « ateliers d’excellence artistique » devraient être complétés par des ateliers gustatifs avec la réouverture du restaurant Les grandes tables de la Criée.

Une reprise des répétitions dès cette semaine

Le théâtre prépare par ailleurs sa rentrée avec la reprise des répétitions dès la semaine du 18 mai. Deux spectacles sont notamment en préparation : Le Jeu des ombres de Valère Novarina par Jean Bellorini et La réponse des hommes de Tiphaine Raffier. Ces « créations été 2020 » devaient être présentée lors du festival d’Avignon, annulé en raison de la crise sanitaire, et seront en tournée pour la saison 2021-22.

Une saison 2021/2022 différente

Le confinement aura permis de redéfinir les contours de la culture. Pour Macha Makeïeff, qui avait prévu déjà avant le confinement une saison 2021/22 différente, la situation n’a fait que confirmer une évolution du spectacle vivant. La directrice du théâtre envisage notamment une plus grande itinérance du théâtre entre les différents quartiers. « C’est aussi un moyen de repenser notre économie du spectacle de façon plus durable ». Cependant, une chose ne changera pas pour la directrice du théâtre : l’existence du théâtre in situ, en présentiel, même si le monde de la culture s’est beaucoup tourné vers le numérique pendant le confinement. « Si les outils numériques peuvent permettre de casser l’intimidation du spectacle vivant, le théâtre se fait avec nos corps, nos imaginaires et ne pourra pas être remplacé par un outil. »

