Les 3e Rencontres du vélo et des mobilités douces qui devaient se tenir les 17 et 18 mai à Aubagne à l’Espace des libertés sont reportées au mercredi 9 octobre 2024. Des raisons indépendantes de notre volonté nous obligent à reporter ce rendez-vous.



Nous prions ceux qui avaient déjà réservé ces dates, et nos partenaires, de nous excuser et comptons sur leur présence ainsi que le nombreux public attendu à l’automne prochain !

D’ici là, nous poursuivons notre travail de suivi de l’actualité du vélo et des mobilités douces, au jour le jour, sur Gomet.net !

Vous souhaitez participer à la journée, recevoir plus d’informations

et contribuer à cet événement, écrivez-nous !