L’organisation de la visite du Pape François à Marseille le 23 septembre prochain se précise et mobilise les équipes du diocèse de Marseille aux pieds de Notre Dame de la Garde. En langage peu diplomatique, dont même le magazine La Vie s’est amusé, le pape viendra , « mais ce n’est pas un voyage en France » a-t-il déclaré. Ce n’est pas une visite d’État, mais comme il est tout de même chef d’un État, certes petit, la République sera à l’accueil.

Cette restriction, et la probabilité que la France, ne soit plus à l’agenda des déplacements pontificaux de François est un camouflet pour l’Église catholique de France que le pape a du mal à comprendre et qu’il ne porte pas en haute estime. « On dit que la France est la fille aînée de l’Église… mais pas la plus fidèle, est-ce vrai ? » s’était interrogé le pape François face à de jeunes rhônalpins en 2015. Camouflet pour le président de la République; qui malgré trois visites au Vatican, n’a pas décroché le voyage retour.

Le Pape François vient donc à Marseille pour conclure les Rencontres méditerranéennes (18 au 24 septembre 2023) le 23 septembre 2023 et uniquement pour la Méditerranée et ses migrants !

Le Cardinal Jean-Marc Aveline réussit là où d’autres ont échoué et obtenu de François une visite à Marseille centrée sur le sort des migrants © Diocèse de Marseille Dominique Paquier-Gailliard

Une soixantaine de représentants d’églises des cinq rives de la Méditerranée (Afrique du Nord, Balkans, Europe latine, Mer Noire et Moyen-Orient) ainsi qu’une soixantaine de jeunes originaires de tous ces pays, viendront à l’invitation de Jean-Marc Aveline à Marseille du 18 au 24 septembre 2023 pour les Rencontres méditerranéennes Med 23.

Les Rencontres méditerranéennes sont, selon le diocèse, « une semaine d’échanges et de travail pour comprendre les défis que connaît la Méditerranée, valoriser les ressources dont elle dispose pour y répondre (des lieux saints et des grandes figures partagées, le dialogue des croyants, un patrimoine culturel commun, …) et dessiner de nouveaux chemins de paix et de réconciliation dans lesquels les Églises sont invitées à occuper une place particulière, au service du bien commun. »

Au programme, la visite papale comprendra une prière œcuménique et inter-religieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée et une messe ouverte à tous, Marseillais et pèlerins venus d’ailleurs pour prier avec lui. Le lieu n’est pas précisé même si une rumeur insistante suggère l’incontournable stade vélodrome.