Ceux qui ont imaginé, inventé, innové pour une agriculture ou une alimentation innovantes, performantes et durables ont jusqu’au 14 avril pour adresser leur candidature à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Doté de 8 000 euros de prix, le Trophée de l’innovation du Salon des agricultures de Provence distingue les innovations qui constituent une valeur-ajoutée au bénéfice des consommateurs, de l’environnement ou des professionnels. Il est organisé en partenariat avec le Crédit agricole Alpes Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix Marseille Provence, l’Institut Agro et le Pays d’Arles.

Le concours concerne quatre catégories de projets : nouvelles pratiques culturales, processus de transformation, modes de distribution en circuit court et produits. Nouveauté 2023, le palmarès se dote d’un prix spécial « Transition climatique » et d‘un prix spécial « Transition écologique et biodiversité ».

Lien utile :



> Le formulaire de pré-inscription est disponible en ligne :