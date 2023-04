Comment favoriser l’héritage des Jeux Olympiques 2024 sur le territoire ? La Caise d’épargne Cepac, alliée à Erilia (logement social), a choisi dans le cadre de son partenariat avec les JO de miser sur l’inclusion avec le basket 3X3, une nouvelle discipline (deux équipes de trois sur un demi terrain avec un seul panier) qui fait son entrée officielle dans la compétition olympique en 2024. Les deux partenaires ont ainsi co-financé un premier terrain de basket 3×3 sur le site de la résidence Les Arnavaux II dans le 14e arrondissement de Marseille, afin d’inciter les habitants à la pratique libre et inclusive du sport.

À cette occasion, les deux entreprises ont organisé une inauguration festive en présence des habitants, des élus et du comité départemental de basket. Maxime Galin, jeune marseillais formé au Smuc Marseille et membre de l’Equipe de France U21 – vainqueur de la Nations League 3×3 l’an dernier – était également présent pour participer aux festivités et apprendre quelques gestes techniques aux enfants présents.

Créer ou rénover des infrastructures sportives

« A travers notre partenariat premium avec les Jeux de Paris 2024, nous nous engageons à rénover et créer des infrastructures sportives. L’objectif étant de contribuer à l’héritage des Jeux de Paris 2024 et avoir un impact positif sur le territoire » souligne Christine Fabresse, présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Cepax et présidente du Conseil d’administration d’Erilia.

Christine Fabresse (au centre) avec les élu(e)s lors de l’inauguration du terrain 3X3 aux Arnavaux (Crédit Link Production)

Plus d’une dizaine de terrains financés



La création de ce terrain intervient dans le cadre d’un plan d’envergure déployé par la Cepac qui va financer plus d’une dizaine de terrains. Plusieurs projets sont en cours : aux côtés de la Ville de Marseille et de la Fédération Française de Basket-Ball, avec la rénovation de 10 terrains de basket sur cinq sites situés en quartier prioritaire de la ville, ou encore avec l’association Sport dans la Ville pour la création d’un terrain dans le quartier Le Charrel à Aubagne.

Sport rythmé et dynamique qui repose sur une conception moderne du basket, le 3×3 est le sport d’équipe urbain le plus pratiqué au monde. La pratique libre et populaire permet aux jeunes de découvrir la discipline pour les inciter à poursuivre en club. « Ce nouvel équipement vient compléter l’offre sportive existante dans ce quartier et promouvoir le sport et ses valeurs auprès de nos jeunes habitants. Il s’agit de rendre la pratique sportive moins inégalitaire socialement et territorialement, et mieux la valoriser comme outil d’insertion de la jeunesse » déclare pour sa part Frédéric Lavergne, le directeur général d’Erilia.

