Avec ses quatorze câbles sous-marins qui la relient à quatre milliards de personnes, Marseille est devenu un hub numérique mondial. « On doit capitaliser sur cet avantage géostratégique pour booster les entreprises locales », prévient Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP). Dans cette optique, il veut développer leurs compétences dans le domaine de l’intelligence artificielle, un enjeu majeur du développement économique. Au printemps prochain, la CCI ouvrira « Riality », un laboratoire d’expérimentation dédié à l’intelligence artificielle au palais de la Bourse de Marseille.

Les six filières stratégiques de Riality

Plusieurs espaces (environ 300 mètres carrés) serviront aux démonstrations et aux ateliers autour de l’IA au palais de la Bourse (Crédit CCI)

Pour créer ce lieu d’innovation, la CCI s’associe avec deux géants du numérique : Microsoft et Sopra Steria. « L’intelligence artificielle doit dépasser le stade de la recherche et développement. Il y a urgence à l’appliquer. Les technologies existent et il faut que les entreprises se l’approprient », insiste Laurence Lafont, directrice opérationnelle et numéro 2 de Microsoft France. Riality occupera environ 300 mètres carrés au siège de la CCI pour accueillir des formations, des séminaires, des challenges innovation… Si l’IA touche la plupart des secteurs d’activités, la CCI et ses partenaires ont décidé de concentrer leurs efforts sur six domaines en particulier : maritime-logistique, santé, numérique-industries créatives, aéronautique-mécanique, énergie-environnement et tourisme. « Ce laboratoire est le point de départ de la création d’une filière locale de l’intelligence artificielle », espère Jean-Luc Chauvin.

Microsoft veut ouvrir une école de l’IA à Marseille

Riality s’adresse aux entreprises et professionnels du territoire mais aussi au grand public. Les plus jeunes sont notamment l’une des cibles prioritaires de Riality. « Je suis convaincu que les enfants doivent découvrir l’intelligence artificielle dès le plus jeune âge », affirme Laurence Laffont. Une vingtaine d’ateliers par an accueilleront des étudiants et des scolaires tout au long de l’année pour susciter des vocations.

Après Riality, Microsoft espère ouvrir une nouvelle école de l’intelligence artificielle à Marseille à la rentrée prochaine. « Nous sommes en discussion avec Simplon pour cette formation. Reste juste à régler quelques questions de financements », annonce Laurence Laffont. Microsoft et Sopra Steria pourraient également être rejoints prochainement par d’autres entreprises pour participer à l’animation de Riality. Le directeur d’Interxion France, Fabrice Coquio, était notamment présent à la présentation du laboratoire et s’est montré très intéressé par l’initiative. Aix-Marseille Université et thecamp apporteront également leurs expertises. « Ce laboratoire au Palais de la Bourse est le premier mais à terme, on devrait en voir ouvrir d’autres sur tout le territoire métropolitain », avance Jean-Luc Chauvin.

