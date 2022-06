Share on Facebook

Parfois, derrière les révolutions techniques les plus ingénieuses se cachent des principes simples basés sur le génie de la nature. Dans ce cas, STMicroelectronics, fabricant européen des semi-conducteurs, a trouvé en partenariat avec Dalkia, filiale du groupe EDF, une réponse à la question : comment refroidir l'eau de la manière la plus écologique et économique…