Le mythique groupe de rock, les Rolling Stones, revient à Marseille avec une rétrospective itinérante « Unzipped » pour raconter leurs (quasi) 60 ans de shows, costumes, chansons, folies… Après un tour du monde amorcé à Londres en 2016, l’exposition se pose au temple du football marseillais, à l’Orange Vélodrome, du 10 juin au 5 septembre. Les visiteurs pourront s’immerger dans l’histoire des Rolling Stones, de leur sdébuts à leur apogée, avec plus de 400 objets témoins.

Pourquoi Marseille ? Questionne Léa Salamé, journaliste de la matinale de France inter, au chanteur Mick Jagger le 7 juin. Parce que son histoire avec Marseille est particulière. « Quelqu’un m’a jeté une chaise et m’a blessé au front », rigole l’artiste, lors d’un concert donné dans la salle Vallier en 1966. Mais l’Orange Vélodrome est aussi le dernier concert donné par le groupe en France en juin 2018. Et aujourd’hui il permet d’accueillir 2 000 mètres carrés d’exposition.

Les Rolling Stones (Crédit : OM)

Pochettes de disques réalisées par Andy Warhol ou Jeff Koons, costumes de scènes imaginés par Jean-Paul Gauthier ou Alexander Mc Queen… Les visiteurs pourront également se plonger dans le dernier concert événement des Stones à La Havane.

Reconstitution du premier appartement des Rolling Stones

L’idée est venue à Mick Jagger lors d’une exposition sur Jean Dubuffet où sa chambre d’hôpital avait été reconstituée. Le chanteur voulait recréer l’atmosphère de leur premier appartement sur Edith Grove Street à Londres avec le même designer. Même si le résultat est plus ou moins exact et « un peu trop sale » au goût du leader des Rolling Stones, cette pièce permet de s’immerger dans l’époque et de revivre quelques instants la vie rocambolesque du groupe légendaire.

Cette exposition pourrait rapporter près de cinq millions d’euros si les 200 000 visiteurs attendus remplissent l’exposition (au tarif de 25 euros la place). Les Stones au Vélodrome et Jeff Koons au Mucem… les États-Unis et l’Angleterre investissent Marseille cet été !

Informations pratiques :



Lundi au dimanche de 10 heures à 20 heures (dernière entrée à 19 heures)

Le vendredi : nocturne jusqu’à 22 heures (dernière entrée à 21 heures)



Les tarifs :



Adultes : 25 euros

12 – 25 ans : 19 euros

6-11 ans : 15 euros

0 – 5 ans : gratuit



