32 entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur participeront à l’édition 2024 d’Eurosatory, le salon mondial de la défense et de la sécurité, qui se tiendra du 17 au 21 juin à Paris Nord Villepinte. Cet événement devrait accueillir plus de 62 000 visiteurs, 2 054 exposants venus de 62 pays et 42 pavillons nationaux, d’après les anticipations de l’organisateur, la société Coges Events, filiale du Gicat (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres). Eurosatory permet de découvrir les dernières innovations et tendances du secteur pour aider les professionnels à anticiper les futurs enjeux.

Du côté des Bouches-du-Rhône, les entreprises représentées sont Avantix (Aix-en-Provence), Crisis Simulation Engineering (Roquevaire), Crosscall (Aix-en-Provence), Mirion Technologies (Lamanon), Novadem (Aix-en-Provence), Protube VR (Marseille), S.T.I.D (Gréasque), Technamm (Lambesc) et Zenith Aerotechnics (Marignane). Le pôle de compétitivité Safe Cluster (Aix-en-Provence) fait aussi le voyage.

Dans le département du Var, les entreprises CNIM (La Seyne-sur-Mer), Fantassins (Draguignan), IRTS (Toulon), Kontron (La Garde), Lapp-Muller (Grimaud), Original Custom Components (Toulon), SMAC (La Garde), Suprameca (Signes), Tethys (Signes) et Wilco International (La Seyne-sur-Mer) seront présentes. Le Vaucluse est représenté par les entreprises Easycube (Avignon), Eurenco (Sorgues), Panoptes (Cavaillon), Urban Secure (Avignon) et Syt Technologies (Vedène)

Avantis Engineering (Grasse), Axid (Biot), GIE Defense NBC (Mougins), Pro Tech Sécurité (Vallauris), Tyndall FX (Mandelieu-la-Napoule) et Videtics (Sophia-Antipolis) viennent des Alpes-Martimes et Thermotrauma (Briançon) des Hautes-Alpes.