Ils étaient nombreux, mardi 21 mai en fin de journée, à s’entasser dans l’ancienne salle des délibérations de l’hôtel de Ville de Marseille. Elus de tous bords, de l’extrême droite à la gauche, une grande partie des représentants politiques locaux ont rendu un dernier hommage à l’ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, décédé lundi 20 mai.

Si la plupart des responsables politiques locaux ont répondu présents, certains manquaient à l’appel, notamment le président de la Région Sud, ancien premier adjoint de Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier.

Un « maire bâtisseur », un « père politique »

L’actuel maire de Marseille, Benoît Payan, prend la parole le premier : « Pour beaucoup ici, Jean-Claude Gaudin a été le maire de notre enfance. Je ne serai pas tout à fait le même responsable politique si mon chemin n’avait pas croisé le sien […] Aujourd’hui, il ne me revient pas de faire l’inventaire politique. Je veux rendre hommage à l’homme », énonce ainsi celui qui fut longtemps son adversaire politique (PS) dans l’opposition municipale.

« Jean-Claude Gaudin était comme un père politique pour moi, il m’a mis le pied à l’étrier. […] Il a transformé Marseille et a été un maire bâtisseur, visionnaire », poursuit Martine Vassal, présidente de la Métropole, un poste que l’ex-édile avait également occupé de 2016 à 2018.

En conclusion, la secrétaire d’Etat à la Ville Sabrina Agresti-Roubache (Renaissance) évoque les liens de Jean-Claude Gaudin avec l’actuel président de la République : « Emmanuel Macron vous intéressait de par son parcours politique. […] Vous avez voué votre vie à la République, qui vous est aujourd’hui reconnaissante. »

Les obsèques à la Major jeudi 23 mai

A l’issue d’une minute de silence, les responsables politiques sont sortis au compte-goutte. Devant la mairie, les réactions se poursuivent. Le temps du deuil, les personnalités politiques semblent avoir mis leur désunion et désaccord de côté : « Le maire l’a dit, il n’est pas question de dresser un bilan ou mener un combat. Ce combat, nous l’avons mené en 2020 dans les urnes. Aujourd’hui, c’est un moment républicain », soutient la maire du 6/8 Olivia Fortin (Printemps Marseillais).

Les obsèques de Jean-Claude Gaudin auront lieu jeudi 23 mai à 15h, à la Cathédrale de la Major. La cérémonie sera présidée par le cardinal et archevêque de Marseille Jean-Marc Aveline, par ailleurs présent lors de l’hommage. Ce mercredi 22 mai, une veillée de prière et d’hommage est organisée à l’église de Mazargues à Marseille (9e), quartier qui a vu grandir et habiter Jean-Claude Gaudin. Par ailleurs, un registre de condoléances est actuellement accessible dans l’hôtel de Ville.

