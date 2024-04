Vendredi 22 mars marquait la journée mondiale de l’eau. Une ressource qui vient à manquer en Europe, comme le montre la préoccupante situation en Catalogne, et qui gagne de plus en plus tôt le sud de la France chaque année. Mardi 19 mars, le comité de ressource en eau interdépartemental s’est réuni à la Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’azur pour évaluer la situation hydrologique des bassins de Serre-Ponçon, Sainte-Croix/Castillon et Saint-Cassien respectivement sur les rivières Durance, Verdon et le fleuve Siagne, des cours d’eau qui permettent d’alimenter le territoire en eau potable.

Objectif : anticiper une éventuelle sécheresse cet été. Le constat est plutôt positif : selon le comité, les ressources sur ces points d’eau se portent bien. À ce jour, pas de difficulté de remplissage des lacs à l’horizon de l’été prochain. Cela est dû, selon le comité, aux apports d’eau et de neige fin février début mars.

Le préfet Christophe Mirmand appelle néanmoins à la prudence car la situation peut toujours évoluer. Des mesures vont être prises pour optimiser les usages dès le 1er juillet prochain.

La sobriété sera donc de mise cette année, à commencer pour les entreprises. Alors que le plan eau lancé par Emmanuel Macron fête ses un an, le ministère de la Transition écologique vient de publier la liste des 51 entreprises représentant 25% de la consommation d’eau en France qui vont bénéficier de l’accompagnement de l’Etat pour s’engager dans une démarche de sobriété hydrique, avec un objectif de -10% de consommation d’ici 2030. Ces entreprises ont été retenues sur la base de trois critères : leur profil de sites très consommateurs d’eau ; leur situation en zone de tension hydrique ; ou encore leur potentiel d’économies d’eau. Sur ces 51 sites, neuf sont identifiés dans les Bouches-du-Rhône :

– Arcelormittal Méditerranée (Fos)

– Basell polyoléfines France SAS (Berre l’étang)

– Esso raffinage SAS (Fos)

– Kem one France (Fos)

– Lyondell Basell services France SAS (Fos)

– Lyondell chimie SAS

– Naphtachimie

– Petroineos Manufacturing France SAS

– Total Raffinage France



A ce jour, 42 sites parmi ceux ciblés ont élaboré un plan de sobriété hydrique qui doivent représenter une diminution de 12,4 % du prélèvement d’eau des 50 sites. Plusieurs leviers existent pour réduire la consommation d’eau industrielle, à commencer par la réutilisation des eaux usées. Sur le territoire, parmi les neuf entreprises locales citées, Arcelor Mittal a également pris des engagements, par exemple, pour une utilisation plus raisonnée de l’eau.

