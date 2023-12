Lors de son assemblée plénière du vendredi 15 décembre dernier, la Région Sud a pris des mesures pour protéger ses ressources en eau avec l’adoption de quatre nouvelles initiatives. En réponse à la nécessité de préserver cette ressource vitale, la Région a approuvé de nouveaux projets de partenariats et dispositifs financiers, mettant en lumière son engagement envers la préservation de l’eau sur son territoire. Avec son budget à 620 millions d’euros d’ici 2038, le Plan voté en mars dernier, le Plan “Or bleu” poursuit son cours…

Un soutien aux particuliers et aux collectivités à hauteur de 1,2 million d’euros

Pour les particuliers, la Région annonce mettre prochainement en place un programme d’aide visant à soutenir l’acquisition et l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Cette initiative vise à limiter l’utilisation de l’eau courante pendant les périodes de crise tout en réduisant les prélèvements dans les milieux naturels. Chaque bénéficiaire pourra recevoir jusqu’à 6 000 € d’aide pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie de 3000 litres minimum.

La Région annonce les usagers à se prémunir d’un récupérateur d’eau de pluie. Crédit : Région Sud

Pour les collectivités, un dispositif d’aide sera déployé pour la résorption des fuites sur les réseaux de distribution d’eau potable. Co-financé avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, cette aide vise à accompagner les collectivités dans la réduction des gaspillages d’eau dus aux fuites, limitant ainsi les prélèvements sur la ressource en eau naturelle. La Région Sud promet de prendre en charge jusqu’à 100 000 € d’aide par dossier.

Et de nouveaux partenariats…

La Région Sud prévoit d’établir un partenariat stratégique avec des acteurs de la ressource en eau tels que Suez, Veolia et la Société du Canal de Provence. L’objectif est de favoriser mutuellement l’utilisation des eaux usées traitées dans la région. Cette collaboration vise à soutenir le développement de cette pratique et à encourager l’innovation dans la gestion des eaux usées. De plus, elle envisage de mettre en place un Comité des partenaires pour la réutilisation des eaux usées traitées, afin de faciliter les échanges et les discussions entre les parties impliquées.

