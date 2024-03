C’est officiel : Marseille est une « Ville neutre pour le climat et intelligente. » En 2022, la cité phocéenne avait candidaté au programme éponyme de l’Union européenne pour être retenue sur la liste des cent villes détentrices du label et l’avait obtenu. Le 21 mars dernier, presque deux ans plus tard, le label a été officiellement remis à la Ville, représenté par Fabien Pérez, conseil municipal en charge des financements européens, et son homologue de la Métropole Aix-Marseille Provence et maire de Cabriès, Amapola Ventron, qui ont fait le déplacement à Bruxelles pour l’occasion. Une salve de dix premières villes avait déjà été récompensée en octobre 2023 mais Marseille est pour l’heure la première ville française distinguée, avec Lyon, parmi les neuf collectivités françaises qui ont candidaté. Une vingtaine d’autres villes européennes ont aussi été labellisées « Ville neutre pour le climat et intelligente », comme Lisbonne (Portugal), Florence (Italie) ou encore Séville (Espagne).

« Nous entrons à présent dans la phase de mise en œuvre du contrat ville climatique. Ce label va nous ouvrir la voie à des financements », résume Fabien Pérez, contacté par Gomet’. Concrètement, sept commissions thématiques ont été constituées, comportant des élus de la Ville, de la Région, de la Métropole et différents acteurs impliqués. La Ville temporise pour l’heure la communication et se réserve pour une grande cérémonie en présence de la commissaire européenne à l’innovation Iliana Ivanova, aux alentours du mois d’octobre 2024.

