Si vous aimez Roland Garros, la saga Nadal, le beau jeu, sachez que cette semaine, vous pouvez vivre du bon tennis aussi à Marseille. En effet, le Tennis Club de Marseille (TCM) reçoit la 27e édition de l’Open féminin de Marseille, du lundi 3 à vendredi 7 juin sur la terre battue du boulevard de Tunis, dans le 8e arrondissement avec 32 grandes joueuses, dont des têtes de séries comme la française Varvara Gracheva, qui a joué à Roland Garros et se classe 5e joueuse française et 71e mondiale.

Les 130 ans du TCM

Et pour clore la semaine de tournoi, vendredi 7 juin, le TCM fêtera ses 130 ans. L’artiste Lya animera la première partie de soirée avant le DJset et après le diner de gala organisé par l’équipe du club, autour du nouveau président Arnaud de la Baumelle. Parmi les plus anciens club de France, fondé en 1894, le légendaire TCM retrace l’histoire sportive et économique de Marseille, alternant joueurs, joueuses, membres, fondateurs, présidents et présidentes aux patronymes réputés à Marseille : Spinoza, Forget, Grosjean, Vlasto, Fritz, Lafargue, Zarifi, Demandolx, Terrin, Pastre, Cazalet, Rodocanachi, Grawitz, Jourdan-Barry, Recoing, Benveniste… A ce jour plusieurs centaines d’enfants et adultes fréquentent aussi l’école de tennis du TCM.