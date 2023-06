Share on Facebook

Vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire ce week-end ? Gomet’ vient à votre rescousse en vous proposant des occupations diverses et variées.

Fos-sur-Mer donne rendez-vous à tous les marins

(Crédit Ville de Fos-sur-Mer)

Êtes-vous prêt à assister au hissage du Pavillon bleu des plages et du port pour la 28e fois consécutive à Fos-sur-Mer ? Samedi 10 juin, dès 9h30 sur le port de plaisance Claude-Rossi, la Ville de Fos-sur-Mer, l’Office fosséen des sports, Fos pêche plaisance et les associations nautiques de Fos-sur-Mer vous convie à une grande journée de fête : le rendez-vous des marins. Celle-ci sera animée grâce aux puces nautiques et au marché artisanal. Un vide-grenier sera également organisé sur le parking de la Maison de la mer.

Une fois le repas servi par l’association Fos pêche plaisance, le public aura l’occasion de participer à des baptêmes et initiations à la plongée, des sorties en mer en compagnie des plaisanciers, ou encore d’assister au spectacle d’une flotte d’environ dix embarcations construites par des associations ou des particuliers qui se réunira sur la plage du phare pour le départ d’une course unique.

Le samedi 10 juin à partir de 9h30

Port Claude-Rossi / 270 Chem. du Douanier, 13270 Fos-sur-Mer

Danser les Mythes avec Preljocaj

Venez admirer « Mythologies » la nouvelle création d’Angelin Preljocaj à La Criée, Théâtre National de Marseille du 8 au 11 juin, accompagnée de la musique de Thomas Bangalter.

Vingt danseurs prennent vie sur scène sous la direction du chorégraphe, offrant une exploration captivante de nos rituels modernes et des mythes qui façonnent notre imaginaire collectif. Une veillée est organisée le dimanche 11 juin à 16h composé d’un atelier avec Loïse Bulot pour les enfants de 6 à 11 ans pendant que les parents assisteront à la représentation.

Du 8 au 11 juin

Théâtre de la Criée / 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

2€ sur réservation auprès de la billetterie

En savoir + I Réservez vos places en ligne

Before avant le Large Festival

Le groupe marseillais Cymatic, révélation du festival Au Large 2022 (Crédit Gomet’)

En attendant l’ouverture du festival Au Large le 30 juin, découvrez dès maintenant l’ambiance marine et rafraîchissante du festival lors du Before de la saison On Air. Cet événement se déroulera le samedi 10 juin sur le toit terrasse emblématique de la Friche belle de mai de 19h à 23h, offrant ainsi une véritable bouffée d’air iodé en plein cœur de Marseille.

Au menu, profiter d’un mélange électrisant d’électro gipsy, de soulwave et de hip-hop avec des artistes talentueux tels que Lansky Namek (Rap, Trap), Zinda Reinhardt (Electro Gipsy Wave) et Jon Onj (RnB, Soulwave). Laissez-vous emporter par ces rythmes envoûtants et préparez-vous à passer une soirée inoubliable.

Le samedi 30 juin

Toit terrasse de la Friche Belle de Mai / 41 Rue Jobin, 13003 Marseille

Les joutes provençales : duels sur l’eau

(Crédit Ville de Marseille)

Qui remportera la bataille sur les eaux ? Ce samedi 10 juin, dès 8 heures, le port de l’Estaque accueillera les joutes provençales, mêlant tradition et spectacle, lors du Challenge Méditerranée. Une opportunité idéale de passer un moment en famille ou entre amis en compagnie des experts de cette discipline.

En quelques mots : les joutes provençales c’est un affrontement entre deux jouteurs positionnés sur des embarcations et équipés d’une lance en bois. Lorsque les deux barques se croisent, les jouteurs lèvent leur lance dans le but de déséquilibrer leur adversaire. Le gagnant est celui qui parvient à faire tomber son adversaire par-dessus bord.

Le samedi 10 juin dès 8h

Port de l’Estaque (16e) Marseille

Entressen met à l’honneur le foin de Crau

(Crédit d’Istres)

Venez honorer le foin ! Chaque année, au mois de juin, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’un événement mettant en avant les agriculteurs, les producteurs et les associations de la région. Rendez-vous ce dimanche 11 juin 2023 de 9h à 18h place Lou Blagaïre.

Au programme : des animations sur les métiers anciens par l’association Li Provencau, un rémouleur qui aiguisera outils de jardin, couteaux et ciseaux, une mini-ferme, des promenades en calèche, des stands de maquillage ou encore un marché artisanal et des producteurs sont à découvrir.

Un repas “méchoui’” sera servi sur réservation (à la presse du village ‘’De tout un peu‘’) et animé par la peña Les Troubadours d’Istres.

Le dimanche 11 juin de 9h à 18h

Place Lou Blagaïre / Istres

La Nuit du handicap : se rencontrer pour mieux se connaitre

(Crédit La Nuit du handicap)

Rejoignez le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence à partir de 17h le samedi 10 juin 2023 pour célébrer la 6e édition de la Nuit du Handicap. L’événement est soutenu par le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et par le comité Handi Model National.

La soirée débutera par un accueil du public, suivi d’un spectacle d’ouverture et d’une chorale. Mais ce n’est pas tout ! Laissez-vous emporter par des performances de danse, admirez un show et vibrez au rythme d’un concert. Et vous pourrez admirer un défilé de mode haut en couleur.

La soirée sera clôturée vers 22h. L’équipe d’Aix-en-Provence est à la recherche de bénévoles.

Le samedi 10 juin de 17h jusqu’à 22h

Cours Mirabeau / Aix-en-Provence