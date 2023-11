Une ascension fulgurante. Serge Magdeleine qui est depuis 2020 le directeur général Crédit Agricole Alpes Provence et par ailleurs président du Club Top 20 va devoir repartir à Paris. Il a été nommé mardi 31 octobre directeur général de LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, à compter du 1er janvier 2024. Cela tombe à pic pour cet amoureux du vélo qui va donc diriger la banque sponsor du maillot jaune ! Serge Magdeleine va succéder à Michel Mathieu, directeur général de LCL depuis le 4 avril 2016, qui fait valoir ses droits à la retraite. Au titre de ses nouvelles fonctions, Serge Magdeleine rejoint le pôle “Banque Universelle” du groupe mutualiste supervisé par Olivier Gavalda, directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., et retrouve le comité exécutif de Crédit Agricole S.A.

La banque en ligne : de la start-up au grand groupe

Agé de 51 ans, diplômé de l’Ecole des Ponts et titulaire d’un MBA du collège des Ingénieurs, Serge Magdeleine a commencé sa carrière dans le conseil chez Mercer Oliver Wyman de 1996 à 1999, puis en tant que président fondateur d’Empruntis.com de 1999 à 2001. C’est à cette époque qu’il développe ses compétences et connaissances dans le secteur du digital et de services financiers en ligne.

En 2001, il opère un tournant dans sa carrière : fini le conseil et les start-up, place au grand groupe. Ce sera le Crédit Agricole qu’il ne va plus quitter. Il intègre l’entreprise logiquement comme responsable de la banque en ligne, puis devient rapidement responsable du pôle distribution et multicanal. En 2007, il rejoint la Caisse régionale Centre-Est comme directeur des entreprises et de l’international puis en 2010 la Caisse régionale Alpes Provence comme directeur général adjoint. Une première incursion en Provence mais il est vite rappelé à Paris. En 2015, il a en charge la direction des parcours digitaux du groupe et en 2016, il devient directeur général de Crédit Agricole Technologies et Services. En 2019, Serge Magdeleine est nommé directeur de la transformation digitale et IT du groupe Crédit Infrastructures & Platforms (Cagip) et intègre le comité exécutif de Crédit Agricole SA.

Sortie de thecamp, entrée dans Marseille en grand

En 2020, il est nommé directeur général de la Caisse régionale Alpes Provence et revient en Provence pour un nouveau bail. Très engagé, il développe de nombreux projets, notamment le renforcement de la banque verte à Marseille avec l’ouverture d’une implantation totem aux Docks de la Joliette. Il gère aussi des dossiers plus complexes comme le retrait de CAAP de thecamp. Symbole de son implication pour les enjeux du territoire Serge Magdeleine est devenu en 2023 président du Club Top 20 qui réunit les grandes entreprises provençales afin de hisser la métropole parmi les 20 capitales européennes leaders. On le voit aussi très proche du président Emmanuel Macron lors de deux visites de septembre 2021 et juin 2023 pour discuter et accompagner le plan Marseille en grand, notamment auprès de la jeunesse avec la dotation Capital jeunes créateurs. Malgré la crise du Covid, il délivre durant ses trois ans de la caisse régionale des résultats remarqués et remarquables, récompensés aujourd’hui par un très beau maillot jaune… Bonne route !

Serge Magdeleine (CAAP) au micro pour parler de Capital jeunes créateurs avec Bruno Cagnol (Top 20) et Thibault Guilluy, haut commissaire(Crédit @CA_alp_prov)

Liens utiles :

Le Crédit Agricole dépasse les 100 millions d’euros de résultat net

Le Crédit Agricole Alpes Provence revendique le financement “en circuit court” des PME