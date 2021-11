30 000 jeunes sensibilisés, 3 000 accompagnés, 1 000 projets financés… L’État précise ses ambitions à Marseille concernant le Capital jeune créateur et le volet entrepreneuriat des jeunes du plan Marseille en Grand, annoncé le 2 septembre par Emmanuel Macron. Pour faire avancer le dossier, Thibaut Guilluy, le haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, a multiplié ces deux derniers mois les déplacements à Marseille à la rencontre des acteurs engagés dans les quartiers. Le 15 octobre, c’est lui qui a organisé et animé la rencontre avec Emmanuel Macron au Cloître.



Sur le plateau du forum Go entrepreneurs organisé par le groupe Les Échos Le Parisien, jeudi 28 octobre, il estime que « les entreprises sont totalement prêtes et mobilisées » sur le territoire pour répondre aux objectifs chiffrés qu’il dévoile ce jour-là. Toucher les jeunes invisibles des radars de l’entreprise est la première étape pour Thibaut Guilluy. « C’est ce qui va être le plus difficile » concède Bruno Cagnol, le président du Club Top 20 qui regroupe les 55 plus grandes entreprises du territoire et qui s’engage en appui local. Objectif : « mener un travail de fond avec le tissu associatif local » dans le but de sensibiliser 30 000 jeunes au dispositif Capital jeune créateur. Des carrefours de l’entrepreneuriat, au nombre de quatre, devraient prochainement être identifiés et doivent permettre aux jeunes d’être accueillis, informés et orientés sur la création d’entreprise.

#MarseilleEnGrand Nous travaillons sur l’expérimentation du capital jeune créateur annoncé par le Président.



3000 jeunes seront accompagnés dans leur projet d’entreprise, ceux qui en ont le besoin recevront un capital de départ de 3000€. #1jeune1solution @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/2ZbvFv1PGz — Thibaut Guilluy (@ThibautGuilluy) October 28, 2021

Carrefour de l’entrepreneuriat : La Plateforme retenue ?

Pour Bruno Cagnol, l’école du numérique La Plateforme_, dont le Top 20 est mécène, serait un lieu idéal pour devenir l’un des carrefours qu’il définit comme « des hubs pour une connexion direct avec les entreprises du Top 20. » D’autres structures sont aussi intéressées à l’instar du carburateur, de l’Epopée ou encore du Cloître.



L’engagement du Tope 20 vise aussi à soutenir l’accompagnement des jeunes via des expériences de « vis ma vie d’entrepreneurs Top 20 ». Les jeunes seront invités à découvrir les diverses compétences et métiers des salariés en entreprises, notamment par le biais du mentorat. Certains collaborateurs pourront mettre à disposition leur temps pour conseiller et accompagner un jeune sur des problématiques RH, comptables, sociales, fiscales… « Le mentorat impacte de dingue la confiance en soi » souligne Thibaut Guilluy, lui-même ancien entrepreneur. Bruno Cagnol insiste enfin sur la « relation partenariale » à créer entre les grosses entreprises et les jeunes pousses. « Nous allons flécher nos dépenses sur ces jeunes créateurs » martèle-t-il pour « accélérer leur business ». Les entreprises du Top 20 seront alors les premiers clients et investisseurs de ces start-up. Les jeunes seront invités à pitcher leurs projets devant les dirigeants et à travailler pour eux, à travers un nouveau concept de « comptoir de l’entrepreneuriat », où les grandes entreprises pourront faire travailler les petites.

Capital jeune créateur : le Crédit Agricole Alpes Provence mobilisé

« Pour faire bouger Marseille, il faut un acte fort. » Présent sur le plateau de Go entrepreneurs, Serge Magdeleine, le directeur général du Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP) et membre historique du Top 20, veut également apporter sa pierre à l’édifice. Il annonce l’engagement de la banque mutualiste sur trois missions qui visent à renforcer le dispositif Capital jeune créateur. Le CAAP propose ainsi d’accompagner 100 jeunes par an, sous forme de dix sessions de dix jeunes, pour faire découvrir leurs métiers et l’environnement professionnel.

En parallèle, Serge Magdeleine évoque un programme de mentorat, au moyen du mécénat de compétences. « 50 collaborateurs accompagneront les créateurs dans la préparation de leurs projets ». Selon les projets, les jeunes pourront ensuite bénéficier d’une dotation financière supplémentaire au Caital jeune créateur (3000 euros) piochée dans le fonds de dotation Caap Innov’Eco, doté d’un million d’euros et financé par le versement d’un pourcent des bénéfices annuels de l’entreprise).

Pour Serge Magdeleine, le président de la République, Emmanuel Macron, « a allumé une étincelle » qui incite à « transcender la concurrence et à devenir plus sociétal. » Thibaut Guilluy ne veut pas crier victoire trop vite. Le dispositif réussira uniquement « quand plus aucun jeune ne nous dira : l’entrepreneuriat, ce n’est pas pour moi ! »

Liens utiles :



> [Document] Vidéo : l’intervention d’Emmanuel Macron au Cloître

> Capital jeune créateur : objectif 1000 Marseillais financés courant 2022

> [Tribune] Marseille en grand : « On doit collectivement transformer l’essai ! »

> Plus de détails sur Marseille en Grand sur le site de l’Élysée