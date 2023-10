A l’occasion de la Toussaint, l’association Le Point rose, qui accompagne le deuil des familles qui perdent un enfant, invite les familles à éclairer les cimetières avec des bougies funéraires d’extérieures, à l’image des traditions corses, polonaises, antillaises ou encore d’Amérique du Sud.

Offertes par l’association, les bougies sont équipées d’un couvercle pour être protégées des intempéries et ont une durée de combustion de 48 heures.

En menant cette opération les 1er et 2 novembre chaque année depuis 2018, Le Point rose a pour objectif « d’ajouter de la lumière dans les cimetières » afin d’aider les familles ayant perdu un enfant à vivre la période différemment.

Les liens qui peuvent perdurer entre les morts et les vivants Le Point Rose

« En effet, parce les enfants ne sont pas des défunts comme les autres, ils nous invitent à considérer la mort autrement et restent très présents dans la vie de leur famille. Loin d’être mortifères, les monuments des enfants nous rappellent certes la fragilité de la vie, mais aussi les liens qui peuvent perdurer entre les morts et les vivants, l’importance de se souvenir et surtout la possibilité de le faire sans se couper pour autant de la vie » communique Le Point rose.

Pour participer ou connaître les noms des cimetières et fleuristes concernés, vous pouvez contactez le 06.81.23.17.57, envoyez un mail à contact@lepointrose.org ou vous rendre sur le site internet de l’association.

Conférence : « Qui meurt quand je meurs ? »

Mercredi 1er novembre à 20h30 en visio sur zoom. A l’occasion des fêtes de la Toussaint et des défunts, le psychologue et théologien Eric Dudoit abordera le sujet de la mort, en se demandant qui meurt vraiment quand je meurs. Éric Dudoit est docteur en psychologie clinique et psycopathologie d’Aix-Marseille Université (AMU). Il est responsable de l’unité de psycho-oncologie au service de soins palliatifs et d’oncologie médicale du CHU La Timone, à Marseille. Il est également enseignant-chercheur et l’auteur de plusieurs travaux dont La porte à franchir (éditions Le Passe-Monde) et Cheminement d’un passeur d’âmes (éditions Leduc). Demander l’adresse de connexion : contact@lepointrose.org