Le réseau social Snapchat lance une expérience interactive inédite à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Son nouvel AR Studio parisien, dédié à la réalité augmentée, a modélisé huit statues virtuelles représentant des femmes françaises historiques et inspirantes.

Les visuels 3D de Simone Veil (Paris), Manon Tardon (Nantes), Joséphine Baker (Metz), Simone de Beauvoir (Lyon), Olympe de Gouges (Strasbourg), Françoise de Graffinigny (Bordeaux)… sont ainsi à découvrir, à compter du 8 mars, dans huit grandes métropoles françaises, dont Marseille.

La statue virtuelle de Simone Veil positionnée à côté de celle du Général De Gaulle, sur le rond-point des Champs Elysées à Paris (crédit : Snapchat)

Les personnages modélisés ont marqué leur époque dans les domaines de la politique, de l’art ou encore de la science. « Chacune de ces statues permet d’honorer les accomplissements de ces grandes femmes de l’Histoire et participe à la commémoration de leurs contributions à la société », se félicite Snapchat.

Pour mettre en place cette expérience, une équipe féminine composée d’une artiste 3D et d’une ingénieure en réalité augmentée de l’AR Studio a sculpté numériquement les statues, pendant près de trois mois, afin de proposer des représentations virtuelles mais réalistes.

Antoine Gilbert devant la statue de Pierre Puget, parc Borely, Marseille (crédit : RL)

Le réseau social Snapchat revendique près de 19 millions d’utilisateurs quotidiens en France, avec une forte activité en régions.

Créer un dialogue silencieux entre deux personnages illustres

La démarche portée par Snapchat part d’un constat simple. « Une majorité des sculptures dans l’espace public en France mettent à l’honneur des personnages masculins (…) Les femmes sont sous-représentées (10% des statues, ndlr) », remarque Antoine Gilbert, le directeur stratégie pour la réalité augmentée.



Toutefois, pour faire apparaître une « e-statue » féminine sur votre écran, il faudra d’abord scanner, avec l’appareil photo de votre téléphone, une statue masculine, bien réelle quant à elle. Snapchat a voulu jouer sur l’effet miroir.

« L’idée, c’est de créer un dialogue silencieux entre une statue d’homme et une statue de femme (…) de les mettre en miroir », explique Antoine Gilbert. Selon lui, la réalité augmentée « a un potentiel énorme dans la culture ». Snapchat, qui souhaite démocratiser la technologie AR, devrait d’ailleurs multiplier ce genre d’opération à l’avenir, probablement sur d’autres thématiques.

Snapchat lance une expérience interactive inédite à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (crédit : RL)

Elisabeth Vigée Le Brun en tandem avec Pierre Puget à Marseille

Pour faire apparaître la statue de la célèbre peintre Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), le personnage rattaché par Snapchat à la cité phocéenne, l’utilisateur doit d’abord ouvrir son application, lancer la “lens” baptisée « 8 mars, 8 femmes », scanner un QR code, puis pointer son smartphone sur la statue physique de Pierre Puget (1620-1694), installée devant le château Borély (8e).

Après quelques secondes, la représentation de la portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette apparaît en taille réelle sur l’écran, juste à côté du sculpteur marseillais. Une rencontre inédite puisque les deux artistes n’ont tout simplement pas vécu à la même époque. Le visiteur peut zoomer, ou même tourner autour de la statue virtuelle pour apprécier ses coutures sous tous les angles.



« On peut même se prendre en photo devant la statue, signale Antoine Gilbert, et d’ironiser : par contre on n’a pas pensé aux pigeons virtuels, mais techniquement, on aurait pu ». La fiche info d’Elisabeth Vigée Le Brun est également disponible en un clic. L’expérience en réalité augmentée est disponible à partir du 8 mars, pour une durée indéterminée.

Une fiche info apparaît une fois la statue scannée (crédit : RL)

