Ils attendaient de pied ferme les élus municipaux devant l’espace Bargemon, vendredi 4 mars au matin. A quelques minutes du début du conseil municipal, les forains de la Plaine ont vivement interpelé les élus qui se rendaient dans l’hémicycle au sujet du retour du marché de la Plaine, à l’arrêt depuis le début des travaux de requalification du quartier, en 2018. « On veut juste travailler ! », lance une foraine au visage de l’adjointe à l’environnement Christine Juste, à l’entrée du conseil. « Demandez des comptes à la Soleam ! », lui répond celle-ci du tac au tac. La société publique locale d’aménagement de l’aire métropolitaine, principalement financée par la Métropole Aix-Marseille Provence, était en effet chargée des travaux de la place Jean Jaurès.

Ce mardi 8 mars, les forains de la Plaine prévoient de se mobiliser pour de nouveaux blocages – comme en 2018. « Nous, syndicats, irons signer dès 9h la déclaration de manifestation à la Préfecture puis nous donneront l’itinéraire à suivre. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à Castellane », déclare à Gomet’ Nahema Zemour, présidente du syndicat des forains non-sédentaires de Marseille et des Bouches-du-Rhône.

La présidente du syndicat évoque même « un blocage à l’entrée de l’autoroute ». Si aucun accord n’est trouvé entre temps, les blocages pourraient se répéter jeudi et samedi, ajoute-t-elle. « Cela fait trois ans que nous avons quitté la place et que nous avons été dispatchés pour certains à la Joliette, pour d’autres sur le Prado. Pour certains, cela a entraîné une perte de chiffre d’affaires. On en a marre des promesses, nous voulons retourner sur la place ! », proteste pour sa part Marie-Paule, foraine non-syndiquée, interrogée par Gomet’ à l’occasion de la manifestation devant l’espace Bargemon. En effet, le retour du marché de la Plaine a plusieurs fois été reporté : interrogé en mai 2021, le président de la Soleam Lionel Royer-Perreaut évoquait un retour du marché « d’ici quelques semaines ».

« Cela fait presque quatre ans que la bataille est engagée, on n’en peut plus » Nahema Zemour

Plusieurs motifs justifient le mécontentement des forains. D’abord, ils dénoncent le nombre d’emplacements disponibles sur la place dans sa nouvelle configuration : seulement 202 contre 238 forains auparavant. Un chiffre contesté par les syndicats : « Ceux qui n’ont pas voulu venir à la Joliette ou à Castellane ont arrêté leur activité et sont pourtant comptabilisés par la mairie. De plus, nous ne sommes pas tous là les mêmes jours : nous sommes 210 le mardi, 227 le jeudi et 211 le samedi. Il faut compter en fonction du Kbis (texte prouvant l’existence juridique du commerce) et non en fonction des arrêtés d’occupation », détaille Nahema Zemour.

Autre point de blocage : le petit mobilier urbain disposé sur la place qui « prend de la place aux forains », en particulier les jardinières qui « sont devenus des urinoirs et des porte-seringues », dénoncent les syndicats, qui pointent du doigt un blocage de la part des trois maires de secteur – Sophie Camard (1er), Didier Jau (4e) et Pierre Benarroche (6e), chacun compétent pour une partie de la place.

« Cela fait presque quatre ans que la bataille est engagée, on n’en peut plus. Aujourd’hui, nous n’avons plus confiance », conclut la présidente du syndicat, désormais contrainte de vendre ses confiseries et chocolats à la Joliette. Une délocalisation qui a entraîné une perte de son chiffre d’affaires mais également de son ancienne clientèle « qui ne vient pas jusqu’à la Joliette », affirme Nahema Zemour.

La mairie déroutée par l’annonce des blocages

L’adjoint aux emplacements Roland Cazzola a reçu les syndicats vendredi pour tenter d’apaiser la rancœur des forains. Aussi, il s’étonne de cette annonce de blocages : « Les discussions de vendredi se sont pourtant bien passées, j’ai promis que nous allions revoir notre méthode de comptage des forains et ils ont eu l’air de comprendre les problématiques qui se posent à nous », explique-t-il à Gomet’. « Je comprends leurs doléances, mais nous faisons le maximum pour qu’aucun forain ne soit lésé. Nous ferons en sorte que ceux qui ne pourront pas retourner sur la Plaine soient relocalisés sur d’autres marchés », plaide l’élu. Concernant les jardinières, Roland Cazzola pointe la volonté des maires de secteur de ne pas relancer de nouveaux travaux, sur cette place longtemps restée en chantier.

Il dénonce également un problème lié aux bornes d’accès installées sur la place par mesure de sécurité, des bornes dont la Soleam a la compétence. Or, ces bornes « ne fonctionneraient pas en raison d’un problème technique qu’il incombe à la Soleam de résoudre », estime-t-il. L’élu espère un retour des forains « fin avril, début mai », sans garanties. La Plaine n’en a pas fini avec les controverses, au grand désarroi de ses habitants.

