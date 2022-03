Share on Facebook

Deux coprésidents : Panayotis Liolios et Hicham El Merini entourent le président fondateur Yves Delafon

L’assemblée générale du réseau Africalink s’est réunie lundi 7 mars à la mairie d’Aix en Provence. Le réseau fondé en 2016 par une poignée d’entrepreneurs réunis à l’initiative de la CCI Marseille Provence en 2017 compte aujourd’hui 172 membres dont 35 % d’Africains.

Ils sont animés par la même conviction : « En Afrique se joue le futur du monde. Avec l’Afrique, en résonance avec un passé souvent partagé s’écrit l’avenir de la France et de l’Europe. » .Yves Delafon élu président à la création, a, comme il s’y était engagé, passé le relais.

Deux co-présidents ont été élus :

Panayotis Liolios, expert-comptable associé et directeur général d’Exco Omniconseils ; le réseau Exco est très actif en Afrique.

Hicham El Merini, chef d’entreprise, manager de SM2E, spécialiste de l’intelligence économique du traitement des datas et de la sécurisation des données. Très présent dans son pays d’origine, le Maroc, il développe ses activités, confidentielles, en Afrique.

Le conseil d’administration d’Africalink a été renouvelé avec une féminisation des membres. Yves Delafon a déclaré à cette occasion : « Cela a été un honneur et une période passionnante. Bien sûr, je reste engagé, aux côtés et à la disposition de la nouvelle présidence élue qu’assurent deux remarquables personnes, Hicham El Merini et Panayotis Liolios. Ces amis portent, depuis l’origine, l’ADN d’Africalink ».

