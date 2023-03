Share on Facebook

Plusieurs centaines de curieux étaient présents dès 9h30 ce matin au Parc Chanot de Marseille, pour l’ouverture de la 6e édition d’Accessecurity, le salon euroméditerranéen dédié à la sécurité, la sûreté et la cybersécurité. Un évènement organisé par la Safim. Sur place, près de 100 exposants répartis sur deux niveaux présentent jusqu’à demain, jeudi 9 mars, leurs produits et services, principalement destinés aux professionnels.

Ils sont pour la plupart en quête de collaborations ou de partenariats avec les acteurs locaux, ou nationaux, qu’ils soient publics ou privés. Une quinzaine d’entreprises basées dans les Bouches-du-Rhône se sont mobilisées. Parmi elles, on retrouve notamment les Aixois TIL Technologies et Arclan, ou encore l’école d’ingénieur ESAIP. Du côté de Marseille, Mailinblack présente sa nouvelle solution de formation Cyber Academy.

Accessecurity : une vitrine de la filière sécurité

Accessecurity est une vitrine de la filière sécurité. La salon offre un tour d’horizon complet des tendances du secteur, et de l’offre existante en matière de protection des personnes, des objets, des espaces ou même des données. Selon les estimations de Markess by Exaegis, le marché de la cybersécurité représenterait 2,8 milliards d’euros en 2022 et pourrait attendre 4,2 milliards d’euros en 2025.

Les organisateurs ont également prévu un espace recrutement en partenariat avec Cyberjobs pour favoriser l’embauche de nouveaux talents. Sur les 10 000 profils enregistrés sur la plateforme, 800 sont situés en région Sud, et 688 seraient prêts à être mobiles sur le territoire. Pendant deux jours, un “cyberchallenge” sera organisé pour résoudre des challenges à difficulté croissante. Le programme détaillé est disponible ici.

