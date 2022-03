Le sénateur et conseiller métropolitain Stéphane Le Rudulier (LR) prend les commandes de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône. L’ancien maire de Rognac vient d’être désigné ce lundi par le président du parti, Christian Jacob, en tant que chargé de mission pour animer la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône, à la suite à la démission de Martine Vassal.

L’ex-candidate LR à la mairie de Marseille dirigeait depuis quelques mois la fédération locale, mais par intérim. Le poste ayant été laissé vacant par le président de la Région Sud, Renaud Muselier, à la suite de son départ des LR en novembre dernier.

Martine Vassal a annoncé vendredi 4 mars qu’elle soutiendrait le sortant Emmanuel Macron (LREM) à l’occasion de la prochaine élection présidentielle. « On ne change pas de capitaine en pleine tempête », a-t-elle déclaré, à la surprise générale, en plein conseil municipal. La double présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille Provence refuse de se ranger derrière la candidate LR Valérie Pécresse, pourtant membre de sa famille politique. Martine Vassal abandonne de facto toutes ses responsabilités au sein du parti, bien qu’elle en conserve la couleur.

Certains comportements peuvent expliquer que parfois la politique puisse désespérer ou encore exaspérer nombre de nos concitoyens. Stéphane Le Rudulier

En toute transparence, Stéphane Rudulier, s’adresse lundi 7 mars à l’électorat LR des Bouches-du-Rhône « pour emmener Valérie Pécresse à la victoire les 10 et 24 avril prochains ». Dans son courrier, le sénateur reconnaît d’abord « les difficultés internes à (sa) famille politique dans notre département ». En effet, les trois derniers secrétaires de la fédération LR des Bouches-du-Rhône – Martine Vassal, Renaud Muselier et Bruno Gilles (Horizons) – soutiennent désormais Emmanuel Macron.

Stéphane Le Rudulier, ancien porte-parole d’Eric Ciotti, et plus droitier que ses prédécesseurs, compte bien remobiliser les troupes LR du département. « Nous réunirons dans les prochains jours l’ensemble des membres du bureau politique puis dans un second temps très rapproché, le Comité Départemental et les adhérents de notre parti afin d’évoquer les prochains actions dans le cadre des futures échéances décisives pour l’avenir de notre pays », annonce Stéphane Le Rudulier à la fin de sa lettre.

L’intégralité de la lettre de Stéphane Le Rudulier aux adhérents LR des Bouches-du-Rhône

