Après le terrible tremblement de terre qui a frappé le royaume du Maroc, au sud de Marrakesh dans la nuit du 8 au 9 septembre (ayant fait près de 3000 morts selon le dernier bilan) et ému le monde entier, certains Marseillais ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés. Sourire d’enfant, une association marseillaise engagée depuis 2018 a stoppé momentanément son projet à Madagascar pour appeler à la solidarité les Marseillais.

C’est à l’entrée de son garage, dans le 3e arrondissement de Marseille, que Nabil El Allaoui et son équipe de l’association humanitaire Sourire d’enfant récoltent les dons des riverains à destination du Maroc.« Jusqu’à samedi matin, ramenez tout ce qui est de première nécessité, à savoir des sacs de couchage, couvertures, tentes et médicaments » appelle le responsable de l’association. L’équipe n’a qu’un objectif : remplir son camion au maximum pour un départ dans les villages touchés d’ici lundi prochain. « Grâce à nos précédentes actions humanitaires au Maroc on a des contacts sur place qui nous faciliteront le travail de distribution” explique Nabil.

Dès lundi 11 septembre, Sourire d’enfant impulse l’idée de récolter un maximum de dons à travers ses réseaux sociaux, instagram et snapchat, « rapidement beaucoup de gens ont répondu à l’appel, un véritable élan de solidarité marseillais est né » se félicite Yassine, membre de l’association, devant les piles de couvertures et trousses de secours qui commencent à s’empiler.

Collecte de vêtements chauds. Photo Juliette Matilla

A ce moment-là, Assia, jeune infirmière, gare sa voiture devant le garage, elle vient apporter des colis de matériel médical et des vêtements d’enfants. « Ça me parait naturel de venir en aide, le Maroc est un pays que j’aime beaucoup et ça me fait de la peine de voir ce que subit sa population » concède la jeune femme qui confie vouloir faire le voyage à Marrakech pour rejoindre une association afin d’apporter son aide d’infirmière.

Dix minutes plus tard, Mickaël franchit à son tour les portes du garage, muni de trois grands sacs. « Nos placards débordent, et aujourd’hui ces gens n’ont même plus de toit sur la tête, pour moi c’est inconcevable ! » exprime cet habitant. « On est obligé d’aider les gens si on veut être aider un jour » surenchère Mickaël.

La collecte de dons de l’association Sourire d’enfant se déroule jusqu’à samedi matin au 24 rue Loubon (13003).