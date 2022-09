Share on Facebook

Permettre d’avoir plus de diversité dans les rédactions. C’est la mission que s’est donnée la prépa « La Chance, pour la diversité dans les médias », fondée en 2007. Principalement à destination des boursiers, elle permet aux étudiants de bénéficier d’une préparation entièrement gratuite pour les concours des écoles de journalisme, dispensée grâce à un réseau de 350 journalistes bénévoles aux quatre coins de la France.

En effet, bien que créée à Paris, la prépa dispose de plusieurs pôles permettant de suivre la formation sur place : Paris, Marseille, mais aussi Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Rennes. Pour la future promotion 2022/20203, les candidatures sont prolongées jusqu’à ce samedi 17 septembre, des places étant encore vacantes dans plusieurs pôles en province, y compris Marseille. Pour postuler, il faut avoir un niveau bac+2 et être de préférence boursier. Les candidats seront sélectionnés sur dossier et passeront un entretien oral dans la foulée.

Donner une « chance » aux jeunes issus d’un milieu modeste d’accéder aux concours

Tout au long de l’année, les élèves suivront ainsi des cours une après-midi par semaine : quizz d’actualité, de culture générale, d’anglais, concours blancs … En plus de dispenser une formation de qualité, la prépa permet de bénéficier d’une aide pour financer la participation aux concours de journalisme qui, entre les frais de déplacement, de logement et de concours, peut être onéreuse. En effet, l’objectif de La Chance est de promouvoir l’égalité des chances dans la profession, en permettant des étudiants issus de milieux modestes, par exemple de quartiers populaires et de zones rurales, d’intégrer ces écoles où, compte tenu des coûts, les profils sont parfois peu variés.

A ce jour, « La Chance pour la diversité dans les médias » a permis à 76% de ses bénéficiaires d’accéder à leur rêve : devenir journalistes. Loin des idées reçues sur les prépas classiques, La Chance, c’est un esprit famille, qui permet à ses bénéficiaires de s’entraîner dans un climat bienveillant et de tisser des liens entre eux.

Bien que gratuite, la Chance a su s’entourer au fil des ans de partenaires prestigieux tels que TF1, Vivendi Create Joy (groupe Canal+), Radio France, le groupe Le Monde, l’Agence France Presse ou encore Altice Médias (ex-NextRadioTv, BFM, RMC) pour ne citer qu’eux.

