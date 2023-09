La French Tech Aix-Marseille Région Sud (FTAM) a présenté vendredi 8 septembre la 5e édition du “Grand Bain”, son événement phare qui se déroule mercredi 13 septembre dans l’après-midi et en soirée au Palais du Pharo.

Le « Grand Bain » 2023

La cinquième édition du Grand Bain propose une après-midi et une soirée pour questionner les avancées de la tech numérique.

L’événement est divisé en trois sous-thème :

L’impact sociétal des start-up

Le biomimétisme et tech régénérative

L’avenir social et responsable de la tech

Le Grand Bain n’attend pas moins de 2 000 personnes, « cette édition est la plus aboutie et la plus riche en terme d’intervenants, de thèmes abordés et de dynamisme de contenu », affirme Diana Bajora, la vice-présidente.

Rodolphe Saadé, directeur général de CMA CGM « donnera le ton » en prenant la parole à 14h pour l’introduction sur des « sujets sur lesquels il n’est pas souvent interrogé » déclare Julie Davico-Pahin, la présidente de FTAM. « Il a une véritable appétence et un amour pour les nouvelles technologies » poursuit-elle. Thierry Baril, directeur des ressources humaines d’Airbus, fera aussi partie des orateurs de ce Grand bain, tout comme Clara Chappaz, la directrice nationale de la French Tech. Cette dernière s’exprimera sur le 10e anniversaire du label et ses missions.

Karim Amellal sur les enjeux en Méditerranée

A noter aussi la présence de Karim Amellal, ambassadeur de la Méditerranée qui partagera une réflexion internationale : « L’avenir de la tech sur les rives de la Méditerranée ? ». Le philosophe Raphaël Enthoven sera aussi présent afin de débattre du rapport de l’homme avec les technologies.

Quatre master-classes sont aussi organisées avec Cegid et Maddyness, la Métropole AMP, Kedge business school et One point ; ainsi que six ateliers d’intelligence collective animés par le groupe Rive Neuve dans le but d’imaginer une tech plus inclusive. De plus, trois prix seront remis à ceux qui innovent pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.