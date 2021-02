La majorité présidentielle tient sa tête de liste dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Sophie Cluzel, native de Marseille, a été désignée mardi 16 février cheffe de file La République En Marche pour les élections régionales en Provence Alpes Côte d’Azur. « Cette décision a été prise par le comité exécutif de la majorité », a indiqué Gilles Savary, fondateur de Territoires de Progrès, à Nice Matin.

La secrétaire d’État aux Personnes Handicapées pourrait prendre la tête de la liste qu’elle est en charge de constituer mais ce n’est pas encore confirmé.



Sophie Cluzel explique vendredi 19 février dans un entretien accordé au journal La Provence : « cheffe de file ne veut pas dire candidate.» Et de poursuivre : « À ce stade, je suis avant tout dans le dialogue avec tous les talents, qu’ils soient politiques, économiques ou associatifs, qui veulent contribuer à impulser une nouvelle dynamique pour notre Région » a indiqué un proche de la secrétaire d’État.

Bio express



Le 17 mai 2017, Sophie Cluzel a été nommée secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées. Née le 7 janvier 1961, Sophie Cluzel est titulaire d’un master de Kedge, l’école supérieure de commerce de Marseille,. Elle est mariée et mère de quatre enfants, dont une fille trisomique, née en 1995, Julia. En 1998, elle s’engage dans le militantisme associatif en faveur du handicap. Depuis lors, elle est fondatrice et présidente de différentes associations de scolarisation d’enfants handicapés. Elle a été en particulier présidente de la FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves Présentant une Situation de Handicap). Elle a été administratrice de l’UNAPEI entre 2011 et 2013. A ce titre, en janvier 2012, elle organise le premier Grenelle de l’intégration des jeunes handicapés dans la société, où près de 50 associations locales ou nationales rédigent une plateforme de mesures qui sont transmises aux candidats à l’élection présidentielle. Elle est Chevalier de l’ordre national du Mérite (2002) et Officier de la Légion d’honneur (2016), promue par François Hollande à l’Élysée. Source : Secrétariat d’eta chargé des personnes handicapées.

Sophie Cluzel se rend dans les Bouches-du-Rhône ce vendredi 19 février. Dans le cadre du plan France Relance et en soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap, la secrétaire d’État sera de passage à Aix-en-Provence aux alentours de 9h, puis à Marseille un peu plus tard dans la matinée.

