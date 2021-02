Audrey Gatian adjointe aux mobilités à la Ville de Marseille a participé vendredi 12 février au grand débat organisé par Gomet’ consacré aux mobilités actives à Aix Marseille Provence. Si elle a rappelé que la municipalité n’avait pas les compétences voirie et transports (attribuées à la Métropole présidée par Martine Vassal),

Audrey Gatian ne compte pas rester sans rien faire sur ces sujets. Après avoir évoqué les pistes cyclables et insisté sur la volonté de la mairie d’encourager les autres mobilités actives comme la circulation piétonne, elle nous révèle d’autres mesures en préparation dont des journées sans voitures.

L’adjointe aux mobilités et à la politique de la Ville qui regrette l’absence de la Métropole à notre débat (*) annonce d’abord que la mairie va participer à l’appel à projet Alveole pour réaliser des abris à vélos et trottinettes dans les écoles. « C’est un marqueur important pour nous d’habituer les petits marseillais et marseillaises à venir à vélo et à trottinettes à l’école. »

Audrey Gatian : « il est temps de changer de paradigme »

Sur les grands projets routiers lancés par la précédente municipalité, comme le boulevard urbain sud, Audrey Gatian, confirme que la mairie souhaite qu’ils soient arrêtés afin de les « retravailler afin d’avoir une circulation apaisée. (…) On a une ville qui a été entièrement pensée pour la voiture. Il est temps de changer de paradigme et d’arrêter ces grands projets d’aspirateurs à voitures. »

Enfin, Audrey Gatian évoque la préparation de dimanches sans voitures. « On veut les mettre en place en 2021 et pas seulement sur le littoral. Nous travaillons avec les mairies de secteurs pour organiser le mieux possible ces journées qui devraient s’étendre au centre et à tous les quartiers de la ville. »

Le modèle de Paris Respire initié par Anne Hidalgo, la maire de socialiste de Paris, est clairement pris comme exemple mais le détail et le calendrier du dispositif n’est pas encore arrêté. Rappelons que Gomet’ a lancé il ya quelques semaines une pétition appelant les autorités à l’organisation d’un dimanche par mois sans voiture sur le littoral de la métropole Aix Marseille Provence. Rejoignez cet appel qui n’est qu’une étape vers d’autres mobilisations !

(*) Invitée à participer à notre grand débat sur les mobilités actives, compte tenu de ses compétences voiries et transports, la Métropole Aix Marseille Provence n’a pas donné suite à notre proposition. Nous regrettons cette décision alors même que Gomet’ suit avec attention les questions de transports sur le territoire. Notre média avait d’ailleurs en décembre 2016 organisé un grand débat pour présenter l’agenda métropolitain des transports au Palais du Pharo.