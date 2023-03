Share on Facebook

Share on Twitter

David Hockney au musée Granet à Aix

Moderne et classique, élégante et colorée, populaire et chic, la peinture de David Hockney s’expose à Aix-en-Provence jusq’à fin mai à l’occasion d’une rétrospective qui retrace sa prolifique carrière depuis les années 50. A ne pas manquer !

A bigger cards player (Cabinet Lelong – David Hockney)

Lien utile



Horaires. Du 28 janvier au 31 mars 2023, du mardi au dimanche, de 12h à 18h. Du 1er avril au 28 mai 2023, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Nocturnes les 30 mars et 13 mai de 19h à minuit. Fermeture hebdomadaire le lundi. Musée fermé le 1er mai. Tarifs. Tarif plein : 11 € .Tarif réduit : 9 €. Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans.



Les expositions du musée Granet dans les archives de Gomet’

Marseille : rendez-nous la digue du large !

L’association Les Libres Nageurs, bien connue pour ses actions de défense de la nage en eau libre, se porte partie civile et déposent une plainte contre X* pour vol en réunion et dégradation de la Digue du Large. Ils vous attendent samedi à 15h au bord du bassin du Palais de Justice pour déposer une plainte fictive auprès de la Procureure de la République. Si le geste est pour l’instant symbolique, le sujet est grave et l’association souhaite interpeller les autorités responsables pour rétablir l’accès à la Digue du Large au public.

La digue du large en 1910 (Crédit DR)

Lien utile :



Au bord du bassin du Palais de Justice

6 Rue Joseph Autran

13006 Marseille



Samedi 11 mars 15h

Le site des Libres nageurs

Le Giant Open au Cercle des Nageurs de Marseille (CNM)

Les grandes nations se sont donné rendez vous au Cercle des Nageurs pour le nouveau circuit international créée par la Fédération Française de Natation le Giant Open dont Marseille est la première étape. Avec les chefs de file, Charlotte Bonnet, Mélanie Hénique et Marie Wattel chez les filles et la présence de Florent Manaudou, la ligue du Sud est en route pour Paris !

Marseille Meeting Open Méditerranée (Crédit ; DR)

Lien utile :



> Retrouvez l’événement ici



Samedi 11

A 10h les séries

A 17h30 les demi-finales, quart de finale et finales



Dimanche 12

A 10h les séries

A 17h30 les demi-finales, quart de finale et finales

Une balade sur la côte Bleue

Les Calanques du Sud de Marseille sont plus connues que celles au nord, après l’Estaque. Si vous êtes en train, arrêtez-vous à Niolon. Plusieurs chemin s’offrent ensuite à vous en surplombant la mer. Si vous venez en voiture, vous pourrez arriver par le haut et avoir une vue imprenable sur tout Marseille. Prévoir deux bonnes heures pour visiter, vous arrêter sur le petit port, et repartir. Une très bonne pizzaria est installée en redescendant de la gare.

Vue de Niolon (Crédit : MG/Gomet’)

Le salon international de l’art contemporain (SIAC) à Chanot

Cette semaine, le Parc Chanot reçoit un grand salon d’art contemporain du 10 au 13 mars sur plus de 3 000 m2. Le SIAC (Salon International d’Art Contemporain) de Marseille s’adresse autant aux professionnels qu’aux amateurs d’art. L’année passée, plus de 15 000 visiteurs s’y sont rendus pour admirer le travail de 170 artistes. Chaque année, le public peut voter pour ses artistes coup de coeur qui pourront venir exposer l’année suivante.

lalile-creation-Alix Favre (Crédit : DR)

Lien utile :



Parc Panot

Rond point du prado

13 0008 Marseille



> Découvrez tous les artistes exposés

Un Parcours Chanson au Théâtre de l’Oeuvre

Depuis plus de six ans, le Parcours Chanson est un cheminement de concerts gratuits qui se déploient par étapes dans des lieux iconiques de Marseille et du territoire en mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et nationale. Dans le cadre du Parcours Chanson, un concert sera programmé au Théâtre de l’Œuvre samedi soir à 19h.

Le Théâtre de l’Oeuvre de Marseille (Crédit : MG)

Lien utile :



Théâtre de l’Oeuvre

1 rue Mission de France

13001 Marseille