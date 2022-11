Dans la droite ligne des Rencontres du vélo et des mobilités douces que Gomet’ a organisées le 14 octobre dernier, nous ouvrons notre Café vélo à toutes celles et tous ceux qui voudraient apporter leur contribution au développement du vélo et des mobilités douces dans la métropole Aix Marseille et dans la région.

Lancé en amont de notre événement du 14 octobre, avec quelques amis, sympathisants et militants associatifs, afin de commencer à partager des idées pour construire le cahier de résolutions qui a été produit au terme des Rencontres, organisé en visioconférence, le Café vélo vise à partager les infos, fédérer et échanger avec les acteurs impliqués dans le secteur du vélo et des mobilités actives et durables : associations, institutions, professionnels fabricants, prestataires de services, distributeurs, organisateurs d’événements, etc. Il s’agit avant tout de maintenir un lien et un carrefour d’informations afin de renforcer la visibilité et le poids des acteurs locaux. Nous avons choisi un thème central pour Café vélo du mardi 22 novembre : comment faire émerger une filière économique du vélo ?

Jean Daniel Beurnier notamment, qui était l’un des participants à la table-ronde du 14 octobre consacrée à la filière vélo, passionné de vélo mais aussi d’économie et d’entrepreneuriat sera présent. Il est vice-président délégué aux sports à la CCIAMP, à la CCI régionale, président de la business school Kedge et du WTCMP, vice-président de la Conférence régionale du Sport, président de l’Amicale Vélo Club Aixois.

Jean Daniel Beurnier le 14 octobre au Mucem avec la députée européenne Karima Delli (ELLV). Crédit JYD/Gomet’

Venez toutes et tous pour contribuer à la construction de la nouvelle économie de la mobilité décarbonnée et apaisée dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Pour nous rejoindre, cliquez sur ce lien le jour et à l’heure du Café vélo, soit le mardi 22 novembre à 18h. L’échange sera modéré par Jean-François Eyraud, fondateur et directeur de Gomet’, organisateur des Rencontres du vélo et des mobilités douces qui se déroulaient au Mucem sous le hait patronage de Clément Beaune, le ministre des Transports.

Emile Ponson de la société marseillaise Iweech lors de la Pitch Party des Rencontres du vélo et des mobilités douces le 14 octobre (Crédit JYD/Gomet’)

