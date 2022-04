Share on Facebook

Bernard Benayoun, le fondateur de la “green tech” Bamboo for Life est l’invité du 6e numéro de Data Room. Après avoir décrit son activité (stations de bambou à des fins écologiques) et son marché (les collectivités, les sites des entreprises,…) le dirigeant évoque ses projets : croître à l’international et lever des fonds.



Matthieu Capuono, directeur associé du cabinet Crowe Ficorec, partenaire de la Data Room lui répond. Une émission enregistrée au sein de la pépinière cleantech de l’Arbois. C’est parti pour le grand décollage !



