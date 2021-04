Devant l’aggravation de la situation sanitaire de ces dernières semaines, et compte tenu de la tension extrêmement forte qui pèse sur les hôpitaux, avec une circulation toujours très active du virus, le président de la République a annoncé mercredi 31 mars 2021, la mise en place de « mesures de freinage renforcées » au niveau national, afin de pouvoir casser la dynamique des contaminations. Un re-confinement des Français qui ne dit pas son nom mais qui va bien limiter drastiquement les déplacements et les activités, à commencer par la fermeture des écoles (lire notre précédent article).

Samedi 3 avril, le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, a pris un arrêté (voire l’intégralité du document en page suivante) portant prescription de plusieurs mesures. Un arrêté accompagné d’une lettre d’observation de l’Agence régionale de santé très alarmiste sur la situation sanitaire. Ainsi dans les Bouches-du-Rhône, le taux d’incidence, toutes classes d’âges, est passé à 510 pour 100 000 habitants la semaine du 22 mars contre 340 la semaine précédente. Les 20-40 ans sont particulièrement touchés avec un taux d’incidence à 682.

Selon les derniers chiffres fournis par l’Assistance publique Hôpitaux de Marseille, 82 patients étaient vendredi 2 avril 2021 en réanimation dans ses services, soit le niveau constaté début décembre 2020 au moment de la 2e vague de l’épidémie.



A compter du samedi 3 avril à 19 heures et jusqu’au 3 mai 2021 inclus, pour l’ensemble des communes du département des Bouches-du-Rhône, plusieurs mesures sont donc mises en place :

Interdiction des vides greniers, de la vente d’alcool à emporter



• Le port du masque en extérieur est obligatoire de 6h à 24h;

• La vente à emporter de boissons alcoolisées par les bars et les restaurants est désormais interdite, ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique.

• L’accueil du public dans les magasins de vente et centres commerciaux d’une surface supérieure à 10 000 m2 reste interdit. ;

• Les braderies, brocantes, vides greniers, et ventes au déballage sont interdits;

• La diffusion de musique amplifiée sur la voie publique est interdite.

• Les rassemblements sur la voie publique ne doivent pas dépasser 6 personnes;

• Le couvre-feu continue de s’appliquer tous les jours, de 19h à 6h.

• Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont interdits.



Christophe Mirmand demande dans un communiqué à tous les habitants des Bouches-du-Rhône de ne pas relâcher les efforts, collectifs et individuels et en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les mesures sanitaires afin de protéger la population. « Cette nouvelle phase ne sera réussie que si nous respectons scrupuleusement l’ensemble des mesures d’hygiène, les gestes barrière et la distanciation sociale. »