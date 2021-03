Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Suite à l'article publié lundi 15 mars par Gomet', l'association Latinissimo, gestionnaire du Dock des Suds, sort de sa réserve et lance dans un communiqué de presse un appel aux pouvoirs publics « face à de récentes décisions institutionnelles, inexpliquées, qui mettent l’association en grande difficulté ». En cause, la menace d'expulsion d'Euroméditerranée et la réduction drastiques…