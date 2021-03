Depuis son arrivée à la mairie de Marseille, le Printemps Marseillais s’est lancé dans un vaste travail de recensement administratif du patrimoine de la Ville. « La précédente majorité n’avait même pas cartographié l’ensemble de ses biens. Impossible dans ces conditions de les gérer efficacement », rappelait encore une fois Benoît Payan lors d’une conférence de presse sur les opérations immobilières de la Ville en février dernier. Son adjoint au logement, Patrick Amico, annonçait alors : « On a désormais terminé le recensement administratif de notre patrimoine et on démarre un véritable travail de dentelle. On doit définir très finement l’état de chaque immeuble, estimer le coût de leur maintien en l’état et surtout définir une stratégie pour décider de leur avenir ». Celle-ci pourrait se préciser très prochainement avec des appels à projets concernant une dizaine de bâtiments municipaux.

La mairie attend des propositions pour transformer ses bâtiments municipaux

À l’occasion d’une longue interviewe accordée à Gomet’ (à lire dans le Digest Hebdo 176 à paraître lundi 22 mars), l’adjointe à l’urbanisme de la mairie de Marseille, Mathilde Chaboche annonce le lancement d’une « première vague d’appels à manifestation d’intérêt (AMI) dans quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, d’ici cet été ». Ces derniers doivent être votés à l’occasion du conseil municipal du mois de mai.

La mairie de Marseille veut solliciter les habitants de Marseille et des acteurs de tous bords pour recueillir des idées d’occupation de ces immeubles inutilisés par la Ville : « On s’adresse aux acteurs de la société civile, aux associations, aux acteurs privés… peu importe le porteur si le projet est bon » insiste Mathilde Chaboche. Les projets retenus pourront déboucher sur une occupation temporaire des lieux en attendant de passer par un processus administratif plus définitif. « Il faut aller vite pour ne pas laisser ce patrimoine dépérir, et laisser la place aux expérimentations si elles font vivre ces sites à l’abandon depuis trop longtemps » explique-t-elle. La liste des bâtiments concernés n’est pas encore arrêtée et la Ville préfère pour le moment garder le secret.

