Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La maison de composition de parfums installée depuis 1981 à Allauch, annonce des implantations majeures en Asie pour renforcer son impact sur les marchés émergents et diversifiés du continent. © TechnicoFlor TechnicoFlor : une usine dans la Cosmetic Valley chinoise Présent en Chine depuis plus de 20 ans avec ses bureaux et laboratoire implantés à Shanghaï, TechnicoFlor…