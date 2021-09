Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Plus vite, plus fort... Technicoflor accélère ses investissements pour atteindre son objectif : passer le cap des 100 millions d'euros dans trois ans (contre 55 millions d'euros en 2020). Et les efforts commencent là où tout a commencé. Le groupe qui vend des parfums dans le monde entier aux plus grandes marques de cosmétiques (Nuxe, Bourjois,…