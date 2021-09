Le Service de la formation professionnelle et continue (SFPC) d’Aix Marseille Université propose des services variés capables de répondre aux mutations du monde économique à l’heure des réformes de la formation. Suite et fin aujourd’hui de notre dossier réalisé en partenariat avec Aix Marseille Université.

Le Service Formation Professionnelle Continue d’Aix-Marseille Université est un service commun dirigé par Carine Bauer. Il se compose de 5 pôles, dont 4 métiers et 1 support, et de missions transverses soit une équipe de 37 personnes. Le pôle Formation regroupant le Diplôme d’Accès Aux Etudes Universitaires DAEU, et la Préparation aux concours administratifs de catégorie A et B a une dominante promotion sociale, le Pôle Accompagnement à la Reprise d’Etudes et à la Validation des Acquis a pour missions l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des stagiaires dans leur projet professionnel de reprise d’étude. Le Pôle Formations courtes et sur mesure répond quant à lui à la demande d’ingénierie de formation de l’entreprise. Un dernier pôle métier est constitué du Centre de Bilan de Compétences. Pour finir, le Pôle Coordination et support assure la gestion financière et administrative du service.

Le SFPC coordonne et pilote la formation professionnelle d’AMU. Il a pour mission principale de la développer en liaison avec les 17 composantes de l’université. Le SFPC accompagne les équipes formation continue des composantes dans ce domaine.

CFA Epure : un outil interuniversitaire



Aujourd’hui, Aix Marseille Université a fait le choix d’une gestion externalisée de l’apprentissage par le Centre de Formation des Apprentis inter-universitaire régional le CFA Epure Méditerranée. Il est composé des quatre universités de la région (Université d’Avignon, Université de Toulon, Aix-Marseille Université, Université Nice Côte d’Azur ainsie que de l’Ecole Centrale, de l’INSTN de Cadarache et de Sciences Po Aix.

Bilan de compétences, validation des acquis, concours, DAEU… L’université métropolitaine dispose d’une palette de solutions pour répondre aux besoins des salariés et des entreprises. La réforme de la formation de 2018 impose en effet un investissement nouveau de tous les acteurs sur les questions de formation. Dans les entreprises, la gestion de l’emploi des parcours professionnels a pris le relais de l’ancienne gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). Elle impose une formation qui n’est plus prise en charge par les OPCO pour les entreprises de plus de 250 salariés.

D’où la nécessité de trouver des acteurs comme AMU, capables de fournir des solutions clés en main, hybrides, avec de l’enseignement à distance afin de respecter l’obligation de formations certifiantes dans le cadre des entretiens professionnels, sous peine d’une sanction de 3000 euros. AMU développe ses solutions en répondant notamment aux demandes de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. « C’est un acteur très important au niveau de la formation continue pour tous les bénéficiaires fragilisés : les demandeurs d’emploi, ceux qui sont un peu empêchés comme les salariés à temps partiel » souligne Eric Valerio. C’est elle aussi qui définit « les métiers en tension ou porteurs en fonction des besoins régionaux. »

Le SFPC d’AMU propose des services variés capables de répondre aux mutations du monde économique à l’heure des réformes de la formation.

