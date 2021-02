Tout comme la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) a créé son « baromètre des villes cyclables » en 2017, la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée) lance son « baromètre des villes marchables ». Avec ses partenaires de la plate-forme associative « Place aux piétons », elle a imaginé un questionnaire de 40 questions auxquelles les Français sont invités à répondre. Objectif : recueillir le ressenti des piétons, promeneurs, randonneurs sur leur « quotidien de marcheur », aucune donnée n’étant recensée sur ce sujet à ce jour.

Cerner les attentes des piétons

Le questionnaire est en ligne depuis début décembre 2020 et restera accessible jusqu’au 15 mars prochain. L’objectif est d’atteindre les 200 000 participations. Les différentes questions ont pour but d’évaluer la marchabilité des villes françaises à partir de l’avis des piétons autour de cinq indicateurs principaux : les pratiques des Français et leur ressenti global sur le quotidien de la marche, la sécurité des déplacements à pied, le confort des déplacements à pied, l’importance donnée aux déplacements à pied par les communes et les aménagements et services spécifiques pour les marcheurs.

Il n’est cependant pas nécessaire d’être piéton ou marcheur pour donner son avis. Car le baromètre s’intéresse également aux motivations des personnes déclarant ne pas l’être. « L’ensemble des indicateurs répondront au besoin de mieux cerner les attentes des citoyens qui souhaitent se déplacer à pied quels que soient leur âge, motif et fréquence de déplacement. Ils permettront d’améliorer les politiques territoriales et nationales de développement de la marche », souligne la FFRandonnée dans un communiqué. Au niveau local, la Métropole Aix-Marseille-Provence se penche depuis un an sur l’élaboration d’un « Plan piéton ». Inscrit dans son plan de déplacements urbains (PDU), elle vise une mise en œuvre au plus tard en 2025.

Les résultats du baromètre des villes marchables

Le palmarès des villes marchables sera dévoilé à la mi-juin à travers un site dédié. Outre le classement, il fournira un instantané de la situation de la marche dans les différents territoires français, à condition qu’au moins 50 questionnaires aient été renseignés afin de dresser un constat réel et non biaisé.

Un deuxième rendez-vous est d’ores et déjà programmé le 18 septembre 2021 pour un colloque national « Parlons marche ». Il aura lieu à Marseille, à l’hôtel du Département des Bouches-du-Rhône, afin de présenter les enseignements du baromètre. Des propositions pour un « Plan marche national » seront également présentées à cette occasion.

À vos marques, prêts, votez !

Pour que le baromètre des villes marchables se rapproche au mieux de la réalité, la FFRandonnée invite le plus grand nombre de personnes à y répondre en cliquant ici. 10 minutes seulement sont nécessaires. Que vous habitiez à Marseille ou Aix-en-Provence, Martigues, Cassis jusqu’à Arles ou Aubagne, l’avis de tous est primordial puisque le baromètre servira de socle pour la mise en place de vraies politiques en faveur des piétons et marcheurs.

Pour rappel, les déplacements à pied représentent 23,5% des déplacements au niveau national, bien loin devant le vélo (2,7%). Une tendance même plus forte sur le périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence puisque 31% des trajets se font à pied contre 1% pour le vélo. C’est toutefois la voiture qui décroche la première place avec respectivement 63% des trajets en France et 54% à l’échelle locale.

