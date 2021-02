Share on Facebook

Après les cyclistes, les piétons. Audrey Gatian adjointe aux mobilités à la Ville de Marseille a participé vendredi 12 février au grand débat organisé par Gomet’ consacré aux mobilités actives à Aix Marseille Provence. Si elle a rappelé que la municipalité n’avait pas les compétences voirie et transports (attribuées à la Métropole présidée par Martine Vassal), Audrey Gatian ne compte pas rester sans rien faire sur ces sujets. Après avoir évoqué hier les pistes cyclables, nous revenons aujourd’hui sur la volonté de la mairie d’encourager les autres mobilités actives comme la marche.

La ville apaisée passe aussi par la sanctuarisation des trottoirs et des cheminements piétons. « S’il est difficile de se déplacer à vélo à Marseille, il est aussi difficile de se déplacer à pied à Marseille au vu de l’état des trottoirs. » Ici aussi, elle demande à la Métropole d’agir « on a des trottoirs qui ne sont pas praticables et c’est assez problématique. »

Piétons à Marseille : le stationnement à cheval dans le collimateur

Concernant le stationnement de surface, notamment le stationnement à cheval trottoir chaussée. « C’est une question qui nous préoccupe. C’est techniquement illégal et nous voulons le supprimer au fur et à mesure au cours de notre mandat pour rendre les trottoirs aux piétons.» Car l’objectif est bien que « le trottoir soit piéton. » Cela dépend aussi de la lutte contre le stationnement anarchique. « Des recrutements sont en cours à la police municipale pour disposer de moyens de lutte supplémentaire. »

Autre facteur sur lequel agir pour libérer de la place pour les piétons à Marseille : les parkings souterrains. « On sait que les parkings sont vides la nuit et les rues sont encombrées. Il y a quelque chose à travailler là… Nos deux collectivités (Ville et Métropole, NDLR) doivent pouvoir travailler ensemble sur ces sujets. »

La présidente du département et de la Métropole Martine Vassal a regretté ce week-end dans un post publié sur les réseaux sociaux que la ville ne mette pas de l’ordre pour faire respecter les pistes cyclables souvent envahies par le stationnement anarchique. Interrogé par Gomet’ mardi 16 février, en marge d’un point presse consacré à la vidéosurveillance, Yannick Ohanessian, l’adjoint à la tranquillité publique de la Ville réagit aux déclarations de Mme Vassal.

